Почему в России хотят запретить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была анонсирована в 2010 г. и должна была выйти в 2012 г. Но этот первоначальный проект был отменен, а команда разработчиков распущена. В 2018 г. GSC Game World объявила о возобновлении разработки. После начала военной операции на территории Украины студия отказалась от продаж своих продуктов на территории России. В пресс-службе GSC Game World сообщили, что игры получат только те российские пользователи, которые приобрели цифровые версии ранее, по предварительному заказу. Новые предзаказы не принимаются. 14 марта 2022 г. GSC Game World также изменила название игры в Steam – с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl – в соответствии транслитерацией названия города с украинского языка на английский.