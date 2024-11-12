Почему в России хотят запретить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Почему в России хотят запретить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylВопрос об ограничении игры, поддерживающей ВСУ, обсуждается российскими властями
Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинского разработчика видеоигр GSC Game World может оказаться под запретом на территории России из-за поддержки ВСУ и противоправного контента. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин DailyStorm.
«Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chоrnobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России», – сказал Горелкин. В качестве причин депутат назвал поддержку ВСУ разработчиками игры и оправдание экстремизма, терроризма и межнациональной розни. В беседе с DailyStorm депутат уточнил, что после выхода игра пройдет ряд проверок по выявлению противоправного контента на территории России и, в случае выявления такового, будет заблокирована. Депутат Госдумы в то же время отметил заинтересованность в отечественных играх, которые уже «не будут ограничиваться прямым финансированием, а привлекут инвесторов из большого отечественного бизнеса».
На данный момент не существует специальных механизмов регулирования рынка видеоигр, напоминает «Ведомостям» руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Сейчас, как говорит эксперт, в законодательстве РФ есть только отдельные нормативные акты, упоминающие видеоигры, например, указ президента «Об утверждении основ государственной политики России в области исторического просвещения» и поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
Тем не менее, напоминает собеседник, любая компьютерная игра – это совокупность контента, как интернет-сайт или фильм, и препятствий для ограничения доступа к игре на основаниях противоправности контента не имеется. В текущий момент наиболее вероятно, что «контроль за данной сферой может производиться через направление требований игровым платформам с угрозой блокировки доступа к ресурсам, а также через привлечение к ответственности компаний, реализующих игры, за невыполнение требований», комментирует Шицле.
Онлайн-ресурсы, содержащие контент с призывами к финансированию вооруженных сил Украины в условиях спецоперации, могут блокироваться в соответствии с требованиями закона, принятого Госдумой в октябре 2023 г. Для того чтобы такой контент был заблокирован, генпрокурор РФ и его заместители должны направить обращение в РКН. Помимо Генпрокуратуры обращение могут направить МВД, Росмолодежь, ФНС, ФССП и другие ведомства.
Впрочем, по словам сооснователя студии Vengeance Games Константина Сахнова, блокировка игры может оказаться вполне реальной. «На фоне спецоперации в СМИ публиковались антироссийские высказывания сотрудников студии и сообщения о донатах для ВСУ от них», – отмечает эксперт. Например, студия разработчиков GSC Game World ранее собирала деньги в фонд поддержки ВСУ «Вернись живым», признанный нежелательной организацией в России с 2024 г., об этом студия заявляла в своем аккаунте в Steam.
В то же время генеральный директор Watt Studio Егор Томский напоминает, что попытки блокировать и запрещать игры в РФ уже были, но, тем не менее, «такой хайп только способствует продажам и подогревает интерес». По его мнению, заблокировать игру или препятствовать ее покупке будет трудно, поскольку большинство покупок проходят через онлайн-магазины, например Steam. Несмотря на то что платформа Steam все еще работает в России, способы пополнения виртуального кошелька легальны для российских аккаунтов только через другие страны, напоминает он.
С 2022 г. вследствие наложенных санкций часть разработчиков на платформе Steam запретила продажу игр и внутриигровых товаров аккаунтам, зарегистрированным на территории России. Геймеры могут указать другой регион и продолжить использование платформы другим аккаунтом, зарегистрированным на другую страну.
Эксперты соглашаются, что в случае блокировки потеря не станет значительным событием для российских игроков. Как сообщает Сахнов, сейчас на рынке много аналогичных игр как от инди-разработчиков, так и от крупных российских и западных компаний, в то время как S.T.A.L.K.E.R. не является самой популярной игрой на российском рынке. «Например, мы ждем игру Pioner от российского разработчика GFAGames. Это может быть достойный ответ S.T.A.L.K.E.R.», – резюмировал Томский.
Шутер от первого лица S.T.A.L.K.E.R. 2 стал доступен на консолях Xbox Series 11 ноября. Информации о предварительной загрузке на ПК пока нет, релиз игры намечен на 20 ноября. В Steam игра занимает седьмое место в мировом топе лидеров продаж и предзаказов.
S.T.A.L.K.E.R. – серия игр в жанре шутера от первого лица и survival horror с элементами ролевой игры и action-adventure. Создана на основе повести советских писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Первая игра серии S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля вышла в 2006 г. В отличие от повести Стругацких, действие игры происходит в альтернативной версии зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Разработчиком игры является украинская компания GSC Game World. Компания была основана в 1995 г. в Киеве и стала известна благодаря своим сериям игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была анонсирована в 2010 г. и должна была выйти в 2012 г. Но этот первоначальный проект был отменен, а команда разработчиков распущена. В 2018 г. GSC Game World объявила о возобновлении разработки. После начала военной операции на территории Украины студия отказалась от продаж своих продуктов на территории России. В пресс-службе GSC Game World сообщили, что игры получат только те российские пользователи, которые приобрели цифровые версии ранее, по предварительному заказу. Новые предзаказы не принимаются. 14 марта 2022 г. GSC Game World также изменила название игры в Steam – с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl – в соответствии транслитерацией названия города с украинского языка на английский.
22 апреля 2022 г. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2. На сайте игры, помимо общей информации и возможности сделать предзаказ, было размещено обращение с осуждением действий России на территории Украины. Разработка игры приостанавливалась до мая 2022 г.: офис GSC Game World в это время переезжал из Киева в Прагу.