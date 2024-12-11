Рынок облачных сервисов с GPU в 2024 году вырастет в 1,5 раза до 17,1 млрд руб.Рост этого сегмента подстегивают трудности с приобретением графических процессоров и спрос на ИИ
Российский рынок облачных сервисов для вычислений с использованием графических процессоров (GPU) в России в этом году может вырасти на 55% до 17,1 млрд руб. Такую предварительную оценку дали аналитики исследовательской компании J’son & Partners Consulting в исследовании, посвященном публичным облакам («Ведомости» ознакомились с ним). Облака с GPU являются составной частью рынка облачных сервисов, который, по прогнозам компании, в 2024 г. вырастет на 31,2% до 142,4 млрд руб.
GPU применяются для «тяжелых» вычислительных задач, связанных, например, с использованием генеративных моделей и цифровых ассистентов, обучением рекомендательных систем и моделей распознавания речи или изображений. GPU в облаке тарифицируются как PAYG (pay as you go – оплата по мере потребления).