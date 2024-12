Рынок облачных сервисов с GPU в 2024 году вырастет в 1,5 раза до 17,1 млрд руб.

GPU применяются для «тяжелых» вычислительных задач, связанных, например, с использованием генеративных моделей и цифровых ассистентов, обучением рекомендательных систем и моделей распознавания речи или изображений. GPU в облаке тарифицируются как PAYG (pay as you go – оплата по мере потребления).