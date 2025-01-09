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Интернет-компании Поволжья оспаривают бездействие ФАС в суде

Служба не увидела нарушения со стороны «Россетей» в формировании тарифов за размещение кабелей на ЛЭП
Анна Устинова
Егор Алеев / ТАСС
Егор Алеев / ТАСС

Интернет-провайдеры Поволжья, предоставляющие услуги широкополосного доступа (ШПД) в Самарской и Оренбургской областях, оспаривают в Арбитражном суде Москвы отказ ФАС в возбуждении дела о нарушении холдингом «Россети» антимонопольного законодательства. Региональные операторы с 1 июля 2021 г. по 1 июля 2024 г. платили за размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) местным компаниям «Россетей» в 8,5 раза больше, чем федеральный «Ростелеком», но антимонопольная служба не нашла в этом нарушений.

Провайдеры из Оренбурга (ООО «Медиасвязь», ООО «Торговый дом «Ситилайн», АО «Радиосвязь») и Самары (ООО «ТК-телеком», ООО «МС-телеком» и ООО «Новая телекоммуникационная компания») подали иск в конце ноября 2024 г., следует из картотеки арбитражных дел (КАД). Так, по данным заявителей, с 1 октября 2024 г. «Россети Волга» установила для Самарской области ежемесячную ставку на размещение ВОЛС на одной опоре ЛЭП напряжением 0,4 кВ в 84,32 руб., а напряжением 6–10 кВ – 105,23 руб. В Оренбургской области «Россети» взимают 83,74 руб. за 0,4 кВ и 102,96 руб. за 6–10 кВ. Для «Ростелекома» действуют иные ставки – 9,83 руб. для ЛЭП 0,4 кВ и 12,84 руб. для 6–10 кВ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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