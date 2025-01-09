Интернет-компании Поволжья оспаривают бездействие ФАС в суде

Провайдеры из Оренбурга (ООО «Медиасвязь», ООО «Торговый дом «Ситилайн», АО «Радиосвязь») и Самары (ООО «ТК-телеком», ООО «МС-телеком» и ООО «Новая телекоммуникационная компания») подали иск в конце ноября 2024 г., следует из картотеки арбитражных дел (КАД). Так, по данным заявителей, с 1 октября 2024 г. «Россети Волга» установила для Самарской области ежемесячную ставку на размещение ВОЛС на одной опоре ЛЭП напряжением 0,4 кВ в 84,32 руб., а напряжением 6–10 кВ – 105,23 руб. В Оренбургской области «Россети» взимают 83,74 руб. за 0,4 кВ и 102,96 руб. за 6–10 кВ. Для «Ростелекома» действуют иные ставки – 9,83 руб. для ЛЭП 0,4 кВ и 12,84 руб. для 6–10 кВ.