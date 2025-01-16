Большинство компаний в мире вынуждены были сменить стратегию информзащиты

Из-за геополитических изменений 60% крупных мировых компаний были вынуждены поменять стратегию кибербезопасности и поставщиков решений, говорится в исследовании Всемирного экономического форума (ВЭФ) Global Cybersecurity Outlook 2025, опубликованном 13 января 2025 г. к Давосскому форуму (начнется 24 января). Исследование проводилось на базе 409 крупных компаний в 56 странах, в том числе и в России. В Европе, включая Россию, 15% крупнейших компаний не уверены в том, что государство способно отвечать на вызовы кибербезопасности, указано в отчете.