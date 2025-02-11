Пользователи массово переключились на китайский ИИ

В декабре 2024 г. DeepSeek запустила модель чат-бота с открытым кодом DeepSeek-V3, которая, согласно тестовым испытаниям, превосходит по мощностям Llama 3.1 от Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и как минимум соответствует GPT-4o. Ее обучение заняло всего два месяца. А в начале января 2025 г. DeepSeek выпустила новую модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека. 20 января DeepSeek открыла бесплатный доступ к моделям первого поколения, а 28-го числа представила новое семейство мультимодальных моделей Janus Pro.