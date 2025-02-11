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Пользователи массово переключились на китайский ИИ

Но всплеск интереса связан с новостным ажиотажем и может пойти на спад
Мария Арялина
ARTUR WIDAK / NurPhoto via AFP
ARTUR WIDAK / NurPhoto via AFP

В январе ежемесячная активная аудитория (MAU) китайского чат-бота DeepSeek среди абонентов российского телекомоператора T2 составила 311 412 пользователей. Это превысило показатель нейросети ChatGPT от американской Open AI на 15%, следует из выгрузки больших данных Т2. MAU ChatGPT в январе составила 288 364. Представитель оператора Yota подтвердил, что DeepSeek стала самой популярной нейросетью у россиян в январе 2025 г., но не раскрыл абсолютных показателей. Другие операторы отказались предоставить свои данные по использованию нейросетей абонентами.

В декабре 2024 г. DeepSeek запустила модель чат-бота с открытым кодом DeepSeek-V3, которая, согласно тестовым испытаниям, превосходит по мощностям Llama 3.1 от Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)и как минимум соответствует GPT-4o. Ее обучение заняло всего два месяца. А в начале января 2025 г. DeepSeek выпустила новую модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека. 20 января DeepSeek открыла бесплатный доступ к моделям первого поколения, а 28-го числа представила новое семейство мультимодальных моделей Janus Pro.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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