Пользователи массово переключились на китайский ИИ

Пользователи массово переключились на китайский ИИНо всплеск интереса связан с новостным ажиотажем и может пойти на спад
В январе ежемесячная активная аудитория (MAU) китайского чат-бота DeepSeek среди абонентов российского телекомоператора T2 составила 311 412 пользователей. Это превысило показатель нейросети ChatGPT от американской Open AI на 15%, следует из выгрузки больших данных Т2. MAU ChatGPT в январе составила 288 364. Представитель оператора Yota подтвердил, что DeepSeek стала самой популярной нейросетью у россиян в январе 2025 г., но не раскрыл абсолютных показателей. Другие операторы отказались предоставить свои данные по использованию нейросетей абонентами.
В декабре 2024 г. DeepSeek запустила модель чат-бота с открытым кодом DeepSeek-V3, которая, согласно тестовым испытаниям, превосходит по мощностям Llama 3.1 от Meta