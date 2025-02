Свист в телефонную трубку и поиск НЛО: как начинали карьеру известные хакеры

В The New York Times не стали благодарить 22-летнего Ламо. Вместо этого газета подала заявление в прокуратуру. В ходе расследования выяснилось, что Ламо создал поддельные аккаунты и несколько месяцев рылся в сервисе The New York Times по поиску данных Lexis-Nexis. Главным образом его интересовала информация о хакерах и журналистах, которые плохо о нем отзывались. Но также он пытался разыскать и номерные знаки, которые используют агенты ФБР на автомобилях под прикрытием. Всего хакер сделал около 3000 запросов.