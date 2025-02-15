Свист в телефонную трубку и поиск НЛО: как начинали карьеру известные хакеры

Дрейпер принялся развивать технику взлома и создал специальное устройство, которое имитировало служебные сигналы телефонной сети. Выглядело оно как маленькая синяя коробочка. В 1971 г. корреспондент журнала Esquire вычислил Дрейпера и уговорил его рассказать о технике взлома. Это была одна из первых статей про хакеров, которая произвела настоящий фурор. Журнал с интересом прочитали не только взломщики, но и сотрудники ФБР. Через год Дрейпер был пойман и получил пять лет условно. Что, впрочем, не помешало ему и дальше взламывать телефонные сети. Его снова поймали и на этот раз отправили за решетку.