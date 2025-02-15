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Свист в телефонную трубку и поиск НЛО: как начинали карьеру известные хакеры

Митник, Дрейпер, Маккиннон и другие знаменитые взломщики
Антон Осипов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

30 лет назад, 15 февраля 1995 г., американские власти арестовали «самого разыскиваемого хакера» США Кевина Митника. Большинство киберпреступников занимаются своим ремеслом ради денег, но Митник был редким исключением – ему просто нравилось взламывать. Что двигало другими необычными хакерами – в материале «Ведомостей».

Взлом Пентагона от скуки

Титулом «самого разыскиваемого хакера» Кевина Митника наградило ФБР. Он родился в 1963 г. в Лос-Анджелесе и с детства увлекался розыгрышами. Освоив навыки радиолюбителя, юноша стал вмешиваться в чужие переговоры. Например, он выходил в эфир и кричал: «Шухер, копы едут! Прячьте кокаин!», когда к соседнему McDonald’s приезжали полицейские. Позже Митник научился взламывать оборудование телефонных компаний и выдавать домашние телефоны друзей за таксофон.

В 1981 г. юный хакер впервые попал в тюрьму. Перед этим он взломал телефонную компанию Pacific Bell и украл внутреннее руководство по работе с ее оборудованием. Инструкция помогла бы ему стать еще более ловким взломщиком, однако девушка одного из друзей Митника сдала его правоохранителям. Юноша получил наказание в виде 90 дней в исправительном заведении для несовершеннолетних. Выйдя, он сразу отомстил одному из охранников, отключив его домашний телефон и удалив из базы данных все упоминания о его существовании.

Евгений Разумный / Ведомости
Кевин Митник / Joe Cavaretta / AP Photo

В 1983 г. Митник получил полгода тюрьмы за взлом компьютерной сети Пентагона. По собственному признанию, хакер проник в нее только ради интереса. В 1989-м он снова отправился за решетку за взлом американской компьютерной компании Digital Equipment. На этот раз киберпреступнику дали год.

С каждым разом поимка Митника становилось все более сложной задачей, поскольку хакер отслеживал переговоры ФБР и заранее знал, когда нагрянут агенты. Однажды перед очередным побегом из-под носа правоохранителей он оставил на столе коробку пончиков – специально для группы захвата.

Подвела Митника гордыня. В 1994 г. хакер взломал компьютер известного специалиста по кибербезопасности Цутому Симомуры и оставил оскорбительное послание. После этого поимка Митника стала для Симомуры делом чести. Уже в феврале 1995 г. он вывел федералов на след «шутника».

15 февраля 1995 г. Митника в очередной раз арестовали. Сначала хакеру дали меньше года тюрьмы, но, пока он отбывал срок, вскрылись новые преступления. В итоге Митник провел за решеткой пять лет. Освободившись, он устроился консультантом по кибербезопасности и вплоть до самой смерти в 2023 г. работал на «легальной» должности, не давая повода уличить себя в чем-то подозрительном (хотя журнал Wired уверял, что Митник завел аукцион, на котором взломщики торговали уязвимостями).

Насвистел на тюремный срок

Джон Дрейпер – один из первых хакеров в истории. Он родился в 1943 г. в семье военного инженера ВВС США. В детстве мальчик увлекался радиоэлектроникой, благо найти необходимый инвентарь можно было на работе у отца. Когда Дрейпер подрос, то научился собирать радиопередатчики и запускать в эфир «пиратские» радиостанции с понравившейся музыкой.

После школы Дрейпер пошел по стопам отца и поступил на службу в армию. Молодого офицера отправили на радиолокационную станцию на Аляске, где он взломал телефонный коммуникатор, чтобы не тратить деньги на междугородние звонки домой. Однако по-настоящему хакерский талант Дрейпера развернулся после демобилизации.

В то время телефонная компания AT&T передавала технические сигналы вместе с голосовыми. Этим пользовались «фрикеры» – взломщики телефонных сетей, у которых были кассеты с записями сигналов нужной тональности. Зарабатывали они тем, что организовывали междугородние звонки за меньшие деньги, чем брала телефонная компания. Это было целое искусство. Например, в шайке, с которой познакомился Дрейпер, работал человек с хорошим музыкальным слухом, чья задача заключалась в подборе аналога техническому сигналу.

Евгений Разумный / Ведомости
Джон Дрейпер / Dave Pickoff / AP Photo

Дрейпер упростил технологию. Он обратил внимание, что в пачку овсяных хлопьев Cap'n Crunch в виде подарка вкладывают игрушечный свисток, который издает звук той же частоты, что и один из технических сигналов AT&T. Дрейпер звонил в другой город и свистел, пока набирались цифры. Система ошибочно решала, что абонент положил трубку, хотя на самом деле разговор продолжался. В итоге он становился полностью бесплатным.

Дрейпер принялся развивать технику взлома и создал специальное устройство, которое имитировало служебные сигналы телефонной сети. Выглядело оно как маленькая синяя коробочка. В 1971 г. корреспондент журнала Esquire вычислил Дрейпера и уговорил его рассказать о технике взлома. Это была одна из первых статей про хакеров, которая произвела настоящий фурор. Журнал с интересом прочитали не только взломщики, но и сотрудники ФБР. Через год Дрейпер был пойман и получил пять лет условно. Что, впрочем, не помешало ему и дальше взламывать телефонные сети. Его снова поймали и на этот раз отправили за решетку.

В тюрьме у Дрейпера было время подумать. Он решил завязать с хакерством и заняться программированием. Например, Дрейпер написал один из первых текстовых редакторов EasyWriter. Программа получилась настолько хорошей, что стала использоваться в компьютерах Apple и в IBM. Так Дрейпер сколотил первый $1 млн. Позже он работал во многих IT-компаниях и даже пытался основать собственную, но неуспешно. Сейчас 81-летний хакер находится на пенсии.

Стартап из «синей коробочки»

Будущие основатели Apple Стив Возняк и Стив Джобс в 1971 г. с интересом прочли статью о Дрейперe. Как истинные «технари», они быстро уловили принципы взлома телефонных сетей и сделали собственную «синюю коробочку». Правда, остались вопросы по технической части. Тогда друзья нашли телефон Дрейпера, дозвонились до него и уговорили встретиться. «Я представлял себе Дрейпера как учтивого, социально адаптированного парня, – вспоминал Возняк. – Человек, появившийся в моей комнате в общежитии, был растрепанным, в грязной одежде и без зубов». Впрочем, специалистом он все равно был отличным, поэтому дал начинающим хакерам ряд ценных советов.

Сначала Возняк и Джобс просто развлекались, звоня по всему миру и разыгрывая абонентов. Например, с помощью «синей коробочки» один из них дозвонился в Ватикан, представился госсекретарем США Генри Киссинджером и попросил срочно связать его с папой римским, чтобы исповедоваться в грехах.

Евгений Разумный / Ведомости
Стив Джобс и Стив Возняк (слева направо) / DB Apple / tass

Затем друзья стали зарабатывать, продавая «синие коробочки» желающим сэкономить на звонках. Изготовление одной обходилось примерно в $80. Со временем Возняк спроектировал печатную плату, позволяющую наладить массовый выпуск, и себестоимость упала до $40. Возняк и Джобс продавали устройство за $150 и делили прибыль пополам.

Вскоре они бросили этот рискованный бизнес, однако сохранили отработанную схему: Возняк отвечал за техническую часть стартапа, а Джобс – за маркетинг. Последний говорил, что без «синей коробочки» они не решились бы основать Apple. Кстати, позже Дрейпер устроился к ним на работу. Он придумал для Apple внутренний модем, но под давлением AT&T его разработку прекратили: телефонная компания боялась, что хакеры возьмутся за старое и сделают новую «синюю коробочку».

Робин Гуд мира хакеров

Американца Адриана Ламо прозвали «бездомным хакером». Он и впрямь скитался по городам, ночуя в заброшенных зданиях или у друзей. В обмен на ночлег и еду Ламо устраивал странные экскурсии, например, водил людей по городской канализации или по запертым на ночь офисным зданиям.

В рюкзаке Ламо носил старый ноутбук, одеяло, смену одежды и электрошокер, который использовал для взлома электронных замков и торговых автоматов. В сеть он выходил через публичные Wi-Fi. Взломав чей-нибудь сервер, обычно он связывался с владельцем и признавался в содеянном. Порой хакеру платили, чтобы он помог закрыть уязвимость. Например, телефонная компания WorldCom официально поблагодарила Ламо за то, что он не украл миллионы с ее счетов, и пригласила провести платный семинар для ее IT-отдела. Так же поступил провайдер Excite@Home.

Некоторые приписывали Ламо своеобразный кодекс чести. Например, в Excite@Home он нашел жалобу клиента, которая оставалась без ответа уже год. Хакер связался с ним и предложил почитать внутреннюю переписку менеджеров компании, где обсуждалась его жалоба.

Другие же утверждали, что Ламо двигало тщеславие. Недаром он сообщал о каждом своем шаге прессе. Жажда славы его и сгубила. В 2002 г. Ламо взломал сервер газеты The New York Times и вписал себя в список ее ведущих экспертов – наравне с кинорежиссером Робертом Редфордом, бывшим директором Агентства национальной безопасности Бобби Инманом и другими известными персонами. Потом он рассказал о взломе репортеру другого СМИ, и тот с удовольствием написал об этом заметку.

Евгений Разумный / Ведомости
Адриан Ламо / Joshua Roberts / REUTERS

В The New York Times не стали благодарить 22-летнего Ламо. Вместо этого газета подала заявление в прокуратуру. В ходе расследования выяснилось, что Ламо создал поддельные аккаунты и несколько месяцев рылся в сервисе The New York Times по поиску данных Lexis-Nexis. Главным образом его интересовала информация о хакерах и журналистах, которые плохо о нем отзывались. Но также он пытался разыскать и номерные знаки, которые используют агенты ФБР на автомобилях под прикрытием. Всего хакер сделал около 3000 запросов.

Взломщика арестовали и обвинили в ущербе на $300 000. Цифра была явно завышена: если бы Ламо просто купил трехмесячную подписку на Lexis-Nexis, она обошлась бы ему всего в $1500. В итоге его приговорили к выплате газете ущерба в $64 900, шести месяцам домашнего ареста и двум годам испытательного срока.

Ламо продолжил баловаться хакерством, а также подрабатывал чтением лекций, написанием статей и консультациями по кибербезопасности до самой смерти, которая случилась, когда ему было всего 37 лет. Считается, что хакера сгубила передозировка наркотиками.

Хакер не от мира сего

Гэри Маккиннон, известный в хакерских кругах как Соло, родился в Шотландии. В 1997 г. 31-летний взломщик начал вскрывать сайты американских военных ведомств, а в 2001-2002 гг. активно рылся на серверах НАСА. Причем не просто так: Маккиннон был уверен, что НЛО существуют, но американские военные скрывают информацию о них. 

Евгений Разумный / Ведомости
Гэри Маккиннон / PA Images via Reuters Connect

На серверах Пентагона он якобы нашел папку с названием «Без фильтра», где был заснят серебристый объект сигарообразной формы. Кроме того, Маккиннон якобы видел секретный список личного состава американской армии с подразделением «внеземных офицеров». Хакер попался на собственной небрежности: однажды, забыв о разнице в часовых поясах, он вскрыл компьютер сотрудника НАСА, когда тот за ним работал.

В 2002 г. британские власти арестовали Маккиннона по запросу США. В Америке хакеру грозило 70 лет тюрьмы и штраф $700 000. Но экстрадиция застопорилась. Шотландец признался в хакерстве, но уверял, что взламывал серверы, чтобы люди знали правду. В 2009 г. против экстрадиции Маккиннона высказались певец Стинг и мэр Лондона Борис Джонсон, а бывший гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор даже посвятил ему песню.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон обсуждал судьбу хакера с американскими властями во время визита в Соединенные Штаты. А в 2012 г. его преемница Тереза Мэй наотрез отказалась выдавать Маккиннона. В Великобритании дело против него прекратили за недостаточностью улик. Сейчас хакеру почти 60 лет, он занимается поисковой оптимизацией и охотно комментирует новости про НЛО.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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