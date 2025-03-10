Российскому ИИ потребуется 70 000 видеокарт до 2030 года

Российскому ИИ потребуется 70 000 видеокарт до 2030 годаПока, по оценкам экспертов, их установлено не более 10 000
К 2030 г. мощность российских центров обработки данных (ЦОД) для решения задач искусственного интеллекта (ИИ) должна составить более 70 000 в эквиваленте карт Nvidia А100. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент «Ростелекома» Дарий Халитов. Он уточнил, что речь идет о прогнозной совокупной потребности в аппаратных мощностях во флопсах (FLOPS, Floating Point Operations Per Second), которые могут быть удовлетворены на основе видеокарт различных производителей. С такой оценкой соглашается и директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.
Наиболее востребованные видеокарты, которые активно используются в IT-сфере, – это графические процессоры (GPU) A100 и H100 от американской Nvidia, говорит собеседник «Ведомостей» в крупном облачном провайдере. A100 предоставляет гибкие возможности масштабирования для вычислительных задач, поясняет он: может использоваться как в рабочих станциях с одним или несколькими GPU, так и в серверах, кластерах, облачных центрах обработки данных и суперкомпьютерах. H100 – это более новая модель, которая, согласно заявлениям Nvidia, превосходит A100 в вычислениях в 3–6 раз, продолжает собеседник.