Российскому ИИ потребуется 70 000 видеокарт до 2030 года

Наиболее востребованные видеокарты, которые активно используются в IT-сфере, – это графические процессоры (GPU) A100 и H100 от американской Nvidia, говорит собеседник «Ведомостей» в крупном облачном провайдере. A100 предоставляет гибкие возможности масштабирования для вычислительных задач, поясняет он: может использоваться как в рабочих станциях с одним или несколькими GPU, так и в серверах, кластерах, облачных центрах обработки данных и суперкомпьютерах. H100 – это более новая модель, которая, согласно заявлениям Nvidia, превосходит A100 в вычислениях в 3–6 раз, продолжает собеседник.