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Российскому ИИ потребуется 70 000 видеокарт до 2030 года

Пока, по оценкам экспертов, их установлено не более 10 000
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

К 2030 г. мощность российских центров обработки данных (ЦОД) для решения задач искусственного интеллекта (ИИ) должна составить более 70 000 в эквиваленте карт Nvidia А100. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент «Ростелекома» Дарий Халитов. Он уточнил, что речь идет о прогнозной совокупной потребности в аппаратных мощностях во флопсах (FLOPS, Floating Point Operations Per Second), которые могут быть удовлетворены на основе видеокарт различных производителей. С такой оценкой соглашается и директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.

Наиболее востребованные видеокарты, которые активно используются в IT-сфере, – это графические процессоры (GPU) A100 и H100 от американской Nvidia, говорит собеседник «Ведомостей» в крупном облачном провайдере. A100 предоставляет гибкие возможности масштабирования для вычислительных задач, поясняет он: может использоваться как в рабочих станциях с одним или несколькими GPU, так и в серверах, кластерах, облачных центрах обработки данных и суперкомпьютерах. H100 – это более новая модель, которая, согласно заявлениям Nvidia, превосходит A100 в вычислениях в 3–6 раз, продолжает собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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