Минцифры поддерживает использование ИИ в социальной архитектуре

Минцифры поддерживает использование ИИ в социальной архитектуреОн помогает в работе с большими данными и прогнозировании настроений людей, заявили на конференции РАПК
Минцфиры «всячески поддерживает» использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в социальной архитектуре, которая является неотъемлемой частью государственного управления. Об этом заявил «Ведомостям» заместитель министра цифрового развития Олег Качанов в кулуарах профильной конференции, которую проводит РАПК. Сейчас ИИ помогает снять часть нагрузки с чиновников, автоматизировав работу с большими данными, отметил Качанов.
Ведущая площадка по работе с цифровой обратной связью в России – «Госуслуги». «ИИ-помощник» автоматизирует рутину: он занимается анализом жалоб от граждан и выделяет суть обращения, готовит проекты ответов с учетом контекста и лучших практик, а также переводит «с бюрократического языка на понятный», отметил Качанов. Например, когда на «Госуслуги» массово поступали обращения в связи с неубранными свалками в одном из регионов, ИИ сумел их проанализировать и дать ответы гражданам. «И у чиновника нет необходимости давить клавиатуру, набирая ответ», – заключил Качанов.
Конференция РАПК
Текущая удовлетворенность «Госуслугами» – 65%, хотя еще в 2020 г. этот показатель был на уровне 30%, рассказал замминистра. Он отметил, что это «неплохой» результат: пять лет назад люди радовались, что им просто ответили, а сейчас требовательность граждан возросла – они довольны ответом лишь тогда, когда проблему после обращения реально решили.
Кроме того, с помощью ИИ государство в ближайшем будущем сможет прогнозировать недовольство граждан, основываясь на их обращениях. Например, где может возникнуть межнациональная напряженность или в каком регионе будут актуальны сезонные проблемы.
«Мы понимаем событие, вероятность негативного исхода, которую подсвечивает ИИ, и нам говорят: вероятность, что здесь люди пойдут в аэропорт сносить двери, – высокая, а здесь – низкая», – сказал он. Такой прогноз будет вероятностным, подчеркнул Качанов, но «лучше перебдеть, чем недобдеть».
Также ИИ помогать управлять рисками: проактивно выявляет и классифицирует системные проблемы, оценивает степень влияния и приоритет рисков, а также прогнозирует скорость распространения негатива в социальных сетях, следует из слайда выступающего. Впрочем, пока Минцифры видит два фактора, препятствующих развитию ИИ: это санкционное давление и недостаток информации, на что, по словам Качанова, «регулярно» жалуется бизнес. Сейчас министерство ведет работу «по поиску компромиссов», сказал он.
Социальные архитекторы
Один из десяти ответов ИИ содержит в себе ошибку, поэтому когда обращений, например, 1 млн, то 100 000 обратных ответов с ошибкой – это неприемлемо, сказал «Ведомостям» генеральный директор «НИО МАССПЕРС» Илья Бугаев. При этом он отметил, что ИИ может быть действительно полезен при работе с прогнозированием негатива – он, в частности, может помочь «отловить» его еще на стадии зарождения. Иначе, чтобы обрабатывать огромное количество обращений граждан, «нужен штат из десятка тысяч людей, которых обычно не хватает, да и найти качественного сотрудника достаточно сложно». ИИ «может быть этим сотрудником», полагает эксперт.