Минцифры поддерживает использование ИИ в социальной архитектуре

Один из десяти ответов ИИ содержит в себе ошибку, поэтому когда обращений, например, 1 млн, то 100 000 обратных ответов с ошибкой – это неприемлемо, сказал «Ведомостям» генеральный директор «НИО МАССПЕРС» Илья Бугаев. При этом он отметил, что ИИ может быть действительно полезен при работе с прогнозированием негатива – он, в частности, может помочь «отловить» его еще на стадии зарождения. Иначе, чтобы обрабатывать огромное количество обращений граждан, «нужен штат из десятка тысяч людей, которых обычно не хватает, да и найти качественного сотрудника достаточно сложно». ИИ «может быть этим сотрудником», полагает эксперт.