Газета
Телеграм
/ Технологии

Минцифры поддерживает использование ИИ в социальной архитектуре

Он помогает в работе с большими данными и прогнозировании настроений людей, заявили на конференции РАПК
Юлия Малева
Заместитель министра связи Олег Качанов рассказал, как государство использует ИИ и как он пригодится в будущем
Заместитель министра связи Олег Качанов рассказал, как государство использует ИИ и как он пригодится в будущем / Андрей Гордеев / Ведомости

Минцфиры «всячески поддерживает» использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в социальной архитектуре, которая является неотъемлемой частью государственного управления. Об этом заявил «Ведомостям» заместитель министра цифрового развития Олег Качанов в кулуарах профильной конференции, которую проводит РАПК. Сейчас ИИ помогает снять часть нагрузки с чиновников, автоматизировав работу с большими данными, отметил Качанов.

Ведущая площадка по работе с цифровой обратной связью в России – «Госуслуги». «ИИ-помощник» автоматизирует рутину: он занимается анализом жалоб от граждан и выделяет суть обращения, готовит проекты ответов с учетом контекста и лучших практик, а также переводит «с бюрократического языка на понятный», отметил Качанов. Например, когда на «Госуслуги» массово поступали обращения в связи с неубранными свалками в одном из регионов, ИИ сумел их проанализировать и дать ответы гражданам. «И у чиновника нет необходимости давить клавиатуру, набирая ответ», – заключил Качанов.

Конференция РАПК

Тематическая конференция РАПК «Искусственный интеллект в социальной архитектуре и политическом консалтинге: практика, тенденции, прогнозы» проходит в Национальном центре «Россия» при поддержке ЭИСИ. Президент РАПК Григорий Казанков отметил, в частности, информационного партнера мероприятия – «Ведомости»: «Я считаю, что для нас это большой успех, что столь серьезное и уважаемое, наверное самое уважаемое деловое издание стало нашим информационным спонсором».

Текущая удовлетворенность «Госуслугами» – 65%, хотя еще в 2020 г. этот показатель был на уровне 30%, рассказал замминистра. Он отметил, что это «неплохой» результат: пять лет назад люди радовались, что им просто ответили, а сейчас требовательность граждан возросла – они довольны ответом лишь тогда, когда проблему после обращения реально решили.

Кроме того, с помощью ИИ государство в ближайшем будущем сможет прогнозировать недовольство граждан, основываясь на их обращениях. Например, где может возникнуть межнациональная напряженность или в каком регионе будут актуальны сезонные проблемы.

«Мы понимаем событие, вероятность негативного исхода, которую подсвечивает ИИ, и нам говорят: вероятность, что здесь люди пойдут в аэропорт сносить двери, – высокая, а здесь – низкая», – сказал он. Такой прогноз будет вероятностным, подчеркнул Качанов, но «лучше перебдеть, чем недобдеть».

Андрей Гордеев / Ведомости
1  / 7

Андрей Гордеев / Ведомости

Также ИИ помогать управлять рисками: проактивно выявляет и классифицирует системные проблемы, оценивает степень влияния и приоритет рисков, а также прогнозирует скорость распространения негатива в социальных сетях, следует из слайда выступающего. Впрочем, пока Минцифры видит два фактора, препятствующих развитию ИИ: это санкционное давление и недостаток информации, на что, по словам Качанова, «регулярно» жалуется бизнес. Сейчас министерство ведет работу «по поиску компромиссов», сказал он.

Социальные архитекторы

14 января первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко объявил о старте конкурса «социальных архитекторов». На Старой площади поняли, что есть сотни людей, которые «не очень поддаются учету», но научились влиять «на общественное сознание и общественное действие», говорит один источник, близкий к АП.

Один из десяти ответов ИИ содержит в себе ошибку, поэтому когда обращений, например, 1 млн, то 100 000 обратных ответов с ошибкой – это неприемлемо, сказал «Ведомостям» генеральный директор «НИО МАССПЕРС» Илья Бугаев. При этом он отметил, что ИИ может быть действительно полезен при работе с прогнозированием негатива – он, в частности, может помочь «отловить» его еще на стадии зарождения. Иначе, чтобы обрабатывать огромное количество обращений граждан, «нужен штат из десятка тысяч людей, которых обычно не хватает, да и найти качественного сотрудника достаточно сложно». ИИ «может быть этим сотрудником», полагает эксперт.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных