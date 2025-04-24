IT-отрасль прорабатывает условия возвращения иностранных компаний в Россию

В частности, ЦКИТ предлагает выдавать специальные разрешения для иностранных IT-компаний на работу в России, обязать их регистрироваться на территории РФ, а также ограничить условия использования и продажи отдельных классов решений таких вендоров. Чалин заметил, что в первую очередь ограничения нужно вводить именно в тех классах, где российские разработки «вышли на довольно серьезный уровень». Среди операционных систем Чалин отметил ОС Astra («РусБИТех»), ОС Альт («Базальт СПО»), РедОС и Роса ОС, а среди офисных пакетов – «Мойофис», Alteroffice, «Яндекс 360». «Postgres Professional – это несколько отставшая версия Oracle, но он уже настолько глубоко развился, что мы смело можем его импортозамещать», – привел пример Чалин.