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IT-отрасль прорабатывает условия возвращения иностранных компаний в Россию

Возобновление работы иностранных вендоров на местном рынке несет существенные риски для отечественных компаний
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Участники IT-отрасли прорабатывают перечень ограничительных мер на случай возврата иностранных IT-вендоров на российский рынок. Об этом рассказал директор аналитического департамента Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (АНО «ЦКИТ») Иван Чалин на форуме «Связь-2025». Эти меры обсуждались на заседании общественного совета при Минцифры в конце марта 2025 г. и сейчас дорабатываются, а итоговый вариант должен быть направлен в министерство до конца мая, уточнил «Ведомостям» директор ЦКИТ Илья Массух.

В частности, ЦКИТ предлагает выдавать специальные разрешения для иностранных IT-компаний на работу в России, обязать их регистрироваться на территории РФ, а также ограничить условия использования и продажи отдельных классов решений таких вендоров. Чалин заметил, что в первую очередь ограничения нужно вводить именно в тех классах, где российские разработки «вышли на довольно серьезный уровень». Среди операционных систем Чалин отметил ОС Astra («РусБИТех»), ОС Альт («Базальт СПО»), РедОС и Роса ОС, а среди офисных пакетов – «Мойофис», Alteroffice, «Яндекс 360». «Postgres Professional – это несколько отставшая версия Oracle, но он уже настолько глубоко развился, что мы смело можем его импортозамещать», – привел пример Чалин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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