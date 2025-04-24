Дефицит промышленных кадров со знанием ИИ достигнет 3 млн человек к 2030 году

Дефицит промышленных кадров со знанием ИИ достигнет 3 млн человек к 2030 годуДефицит будет нарастать по мере цифровизации промышленности
Дефицит кадров, работающих с инструментами на базе искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности, к 2030 г. составит от 2 млн до 3 млн человек. Эту оценку на Национальном нефтегазовом форуме привел руководитель группы по трансформации промышленных компаний «Технологий доверия» («ТеДо») Алексей Нестеренко. То есть ИИ не заменит человека на производствах, а потребует нанимать новые, более квалифицированные кадры с пониманием ИИ-алгоритмов.
Под ИИ в промышленности подразумевается применение алгоритмов в качестве подсказчика или оптимизатора в технологических режимах и части ремонтной деятельности, уточнил Нестеренко. Сейчас дефицита таких специалистов нет, считают в «ТеДо». Он сформируется с цифровизацией промышленности к 2030 г., рассказал эксперт. «Ведомости» направили запрос в Минцифры и Минпромторг.