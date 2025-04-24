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Дефицит промышленных кадров со знанием ИИ достигнет 3 млн человек к 2030 году

Дефицит будет нарастать по мере цифровизации промышленности
Ника Сизова
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Дефицит кадров, работающих с инструментами на базе искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности, к 2030 г. составит от 2 млн до 3 млн человек. Эту оценку на Национальном нефтегазовом форуме привел руководитель группы по трансформации промышленных компаний «Технологий доверия» («ТеДо») Алексей Нестеренко. То есть ИИ не заменит человека на производствах, а потребует нанимать новые, более квалифицированные кадры с пониманием ИИ-алгоритмов.

Под ИИ в промышленности подразумевается применение алгоритмов в качестве подсказчика или оптимизатора в технологических режимах и части ремонтной деятельности, уточнил Нестеренко. Сейчас дефицита таких специалистов нет, считают в «ТеДо». Он сформируется с цифровизацией промышленности к 2030 г., рассказал эксперт. «Ведомости» направили запрос в Минцифры и Минпромторг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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