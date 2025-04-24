Дефицит промышленных кадров со знанием ИИ достигнет 3 млн человек к 2030 году

Дефицит кадров, работающих с инструментами на базе искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности, к 2030 г. составит от 2 млн до 3 млн человек. Эту оценку на Национальном нефтегазовом форуме привел руководитель группы по трансформации промышленных компаний «Технологий доверия» («ТеДо») Алексей Нестеренко. То есть ИИ не заменит человека на производствах, а потребует нанимать новые, более квалифицированные кадры с пониманием ИИ-алгоритмов.