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Telegram в Дагестане заблокировали после отъезда Марии Захаровой

Работа мессенджера без ограничений совпала по времени с пресс-туром в республику МИД России
Александр Тихонов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Telegram вновь недоступен в Дагестане, сообщил «Ведомостям» администратор канала «Спросите у Расула», 27 мая первым сообщивший о разблокировке мессенджера. Собеседник, близкий к правительству республики, подтвердил, что Telegram отключили «во второй половине дня» 29 мая. «Вчера с утра телега еще работала», – сказал источник «Ведомостям». Краткосрочную разблокировку мессенджера в Дагестане связывают с пресс-туром для иностранных журналистов, организованным МИД России, уточнил администратор «Спросите у Расула». В рамках пресс-тура Дагестан посещала официальный представитель дипведомства Мария Захарова, которая провела 27 мая в Махачкале выездной брифинг.

Сама Захарова в тот же день прокомментировала в своем Telegram-канале сообщения «достопочтенных дагестанских оппозиционных ресурсов» о разблокировке мессенджера. «Завидую, у меня все работало не очень», – написала дипломат. По словам Захаровой, ее приезд в Дагестан был согласован «в четверг – пятницу» (22-23 мая). Собеседник, близкий к администрации республики, 27 мая сообщал, что Telegram бал разблокирован в Дагестане «еще неделю тому назад». «Ведомости» направляли запросы в Роскомнадзор и Минцифры относительно разблокировки мессенджера в республике.

Пресс-тур для иностранных журналистов по Дагестану МИД анонсировал еще в феврале. «Представителям СМИ из стран СНГ, Ближнего Востока и недружественных государств покажем популярные туристические локации региона, крупные промышленные предприятия», – сообщал ТАСС исполняющий обязанности представителя дипведомства в Махачкале Марат Османов. Пресс-тур длился четыре дня. Журналисты посетили ряд муниципалитетов Дагестана и встретились с мэром Махачкалы Юсупом Умавовым. «Умавов выразил уверенность, что пресс-тур поможет сформировать объективный образ Дагестана в мире и привлечь новых партнеров для республики. Он поблагодарил всех, кто способствует этому», – сообщила «РГВК Дагестан».

О блокировке Telegram в Дагестане и Чечне 8 марта заявил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов. По его словам, соответствующее решение «принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов» (цитата по ТАСС). «Его [мессенджер] часто используют недруги, пример этому – беспорядки в аэропорту Махачкалы [29 октября 2023 г.]. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», – сказал чиновник. 10 марта Дудаев сообщил «Ведомостям», что блокировка Telegram в Чечне «является абсолютно необоснованной и нерациональной». Власти республики, по словам министра, настоятельно призывали «пересмотреть это решение, учитывая, что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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