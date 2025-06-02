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Рынок операционных систем и СУБД вернулся на уровень 2021 года

Заказчики активно вели закупки отечественного ПО, чтобы успеть к 2025 году импортозаместить софт ушедших вендоров
Анна Устинова
Freepik
Freepik

Рынок инфраструктурного программного обеспечения (ПО), который лежит в основе IT-инфраструктуры любой компании, в 2024 г. вырос на 28% и достиг 132 млрд руб., вернувшись к показателям 2021 г. До начала СВО рынок ПО составлял 133 млрд руб. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании Strategy Partners. К инфраструктурному ПО относятся операционные системы (ОС), системы управления базами данных (СУБД), резервное копирование, решения для администрирования инфраструктуры, виртуализация, контейнеризация, управление сетями и биллинговые системы.

В прошлом году наблюдался рост цен на российское инфраструктурное ПО в среднем на 10% относительно уровня 2023 г., что соответствовало темпам инфляции, говорится в обзоре. Доля топ-5 российских вендоров этого софта увеличилась с 47% в 2023 г. до 54% в 2024 г. Совокупная выручка российских поставщиков на внутреннем рынке выросла в 2024 г. на 58% год к году до 89 млрд руб. В целом в 2024 г. российский IT-рынок вырос на 14% до 3,5 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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