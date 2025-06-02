Рынок операционных систем и СУБД вернулся на уровень 2021 года

В прошлом году наблюдался рост цен на российское инфраструктурное ПО в среднем на 10% относительно уровня 2023 г., что соответствовало темпам инфляции, говорится в обзоре. Доля топ-5 российских вендоров этого софта увеличилась с 47% в 2023 г. до 54% в 2024 г. Совокупная выручка российских поставщиков на внутреннем рынке выросла в 2024 г. на 58% год к году до 89 млрд руб. В целом в 2024 г. российский IT-рынок вырос на 14% до 3,5 трлн руб.