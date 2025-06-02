«Таттелеком» начнет тестировать российские базовые станции от Yadro

К 2030 г. на сетях операторов будет стоять значительная доля российских базовых станций, но все-таки это будет менее 50% от всего объема, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. В 2025-2026 гг. будут поставлять исключительно по несколько тысяч базовых станций в год, а потом перейдут на десятки тысяч, прогнозирует эксперт.