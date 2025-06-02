«Таттелеком» начнет тестировать российские базовые станции от Yadro

«Таттелеком» начнет тестировать российские базовые станции от YadroЭто первый случай поставок отечественного оборудования региональным операторам
Оператор связи «Таттелеком» (бренд «Летай») в 2026 г. начнет тестировать в Татарстане телекоммуникационное оборудование российской компании Yadro (входит в «Икс холдинг»). Об этом компании объявили 2 июня на форуме ЦИПР-2025. «Летай» подключит базовые станции (БС) к действующей сети, оценит их производительность, устойчивость и готовность к промышленной эксплуатации.
Тестирование отечественных базовых станций актуально потому, что законодательные изменения требуют от операторов строить сети 5G только на российском оборудовании, напомнил генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов. «Учитывая это, мы заинтересованы найти экономически эффективное решение для развития мобильной сети “Летай”, связью которой на сегодня пользуются порядка 15% жителей Татарстана», – подчеркнул он.
Представитель «Таттелекома» не уточнил, планирует ли компания тестировать оборудование других вендоров.
По словам генерального директора Yadro Алексея Шелобкова, сотрудничество с «Таттелекомом» позволит компании лучше понять задачи локальной инфраструктуры и проверить собственные решения в реальных условиях.
Представитель Yadro добавил, что до конца 2025 г. в лабораторно-полевых испытаниях примут участие крупнейшие российские операторы связи.
В 2022 г. компания уже заключила форвардные контракты на поставку 55 000 базовых станций стандарта 2G/4G/5G до 2030 г. с «Билайном», «Мегафоном» и «Ростелекомом». К концу 2025 г. на заводе «Ядро Фаб Дубна» будет готово к запуску серийное производство аппаратной части, уточнил представитель компании.
Помимо Yadro, базовые станции в России производит «Иртея» (по 50% у МТС и ФПИ «Передовые технологии» «Аквариуса»). В апреле компания объявила, что до конца 2025 г. начнет серийное производство базовых станций нового типа – Single RAN, которые одновременно поддерживают стандарты связи 2G, 4G, 5G – и планирует произвести 2000 таких станций в 2025 г.
В России действует лишь несколько региональных операторов, почти все остальные были приобретены федеральными игроками 20 лет назад, говорит генеральный директор «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. По данным Telecom Daily, региональные операторы занимают лишь 2% рынка.
Эксперты отметили, что пока никто из региональных операторов не приступал к тестированию отечественных базовых станций. В ближайшее время они последуют примеру «Таттелекома», уверен независимый аналитик, автор Telegram-каналов @abloud62 и @RUSmicro Алексей Бойко.
К 2030 г. на сетях операторов будет стоять значительная доля российских базовых станций, но все-таки это будет менее 50% от всего объема, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. В 2025-2026 гг. будут поставлять исключительно по несколько тысяч базовых станций в год, а потом перейдут на десятки тысяч, прогнозирует эксперт.
В текущих турбулентных условиях делать прогноз на длительный временной период практически невозможно, говорит Бойко. Но если оценивать годовую потребность российских операторов примерно в 100 000 базовых станций в год, то отечественные производители в теории способны покрыть значимую долю этой потребности, считает эксперт. Но для того чтобы теория стала практикой, должно сойтись «много звезд», включая геополитическую ситуацию, доступность импортных компонентов, доступность капитала на российском рынке, разумное регулирование, господдержку производителей и т.п., добавил Бойко.
«При успешном развитии событий российские производители будут закрывать все больше потребностей операторов в базовых станциях, к концу десятилетия основным вопросом должно стать масштабирование производства: ежегодно в России устанавливается порядка 80 000 БС», – заключил Анкилов.