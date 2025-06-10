Почти 90% разработчиков видеоигр не могут воспользоваться мерами господдержки

Почти 90% разработчиков видеоигр не могут воспользоваться мерами господдержкиЭто связано с тем, что льготы рассчитаны на более крупный бизнес
87% российских компаний-разработчиков видеоигр не пользуются IT-льготами. Об этом рассказал директор сервиса VK Play Александр Михеев на совещании Минцифры и Минэкономразвития с участниками отрасли. Это следует из опроса, проведенного VK и «Сколково» среди более 200 компаний, локализованных в России, уточнил он. «Они просто не воспользовались ни разу ни одной из существующих мер поддержки», – отметил Михеев. По его словам, материалы опроса были направлены в Минэк и Минцифры.
Основные барьеры – это сложность при получении самих мер поддержки, потому что большинство из них созданы для более крупного бизнеса, объяснил Михеев. А в видеоигровой индустрии, по его словам, в основном работает «более мелкий бизнес.
Среди разработчиков наиболее востребована помощь в продвижении игр за пределами РФ, добавил Михеев. «К сожалению, стоимость производства здесь очень высока, а локальный рынок оценивается в порядка 240 млрд руб., и где-то порядка 60% генерируются западными игроками и западными платформами на территории РФ. И российские компании не способны окупить вложения, соответственно, у нас падает весь инвестиционный потенциал», – рассказал топ-менеджер VK.
Министр экономического развития Максим Решетников в ответ предложил «посмотреть, что и где надо подкрутить» в мерах поддержки компаний. «Без экспортного рынка, нашего внутреннего просто недостаточно, чтобы нормально конкурировать», – согласился Решетников. Поэтому, по словам министра, можно сформировать некий хаб, в котором можно было бы концентрировать меры поддержки экспорта.
«В настоящее время знакомимся и анализируем результаты исследования», – сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. «Ведомости» также направили запрос в Минэк, VK и «Сколково».
Летом 2020 г. правительство утвердило так называемый налоговый маневр для отрасли. IT-компаниям обнулили ставку по налогу на прибыль, а тарифы страховых взносов были уменьшены с 14 до 7,6% бессрочно. С начала 2025 г. ставка налога на прибыль составляет 5%.
Объем частных инвестиций в покупку, внедрение и поддержку российского программного обеспечения (ПО) превысил в 2024 г. 3 трлн руб. – вдвое больше, чем в 2021 г. Это позволило больше чем половине компаний перейти на отечественный софт. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 3 июня в ходе пленарной дискуссии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025). По его словам, на 1 бюджетный рубль пришлось 7 руб. частных инвестиций в ПО.
В настоящий момент относительно крупные игровые компании России можно пересчитать по пальцам, а средних и малых компаний совсем немного, подчеркивает сооснователь студии Vengeance Константин Сахнов. «В основном наш рынок наполнен инди-командами в пару десятков человек (то есть, микропредприятиями. – "Ведомости"), и ключевым фактором здесь стали санкции 2022 г.», – поясняет он.
Текущие условия на российском рынке неблагоприятны для того, чтобы игровые стартапы вырастали в средний бизнес, а он в свою очередь масштабировался в крупный, поясняет Сахнов. В тоже время существующие меры поддержки нацелены на действующие игровые компании, и до того уровня, когда они будут оказывать эффект на отрасль, стартапы просто не добираются, сетует эксперт. Препятствуют этому экономические санкции, высокая конкуренция на международных рынках, отсутствие благоприятного инвестиционного климата и профильных фондов, нацеленных на развитие отечественного геймдева, поясняет он.
«Сейчас все хоть немного успешные разработчики регистрируют бизнес вне российской юрисдикции из-за существующих ограничений, – поясняет Сахнов. – Пока не будет реализован механизм создания малого игрового бизнеса, который будет оставаться в России, из стартапов, меры поддержки не будут в должной мере эффективны».
По словам сооснователя Watt Studio Егора Томского, большинство разработчиков игр довольно опасливо подходят к любой бюрократии, поэтому большинство разработчиков не стремятся получать льготы из-за процесса оформления документов и отчетов. «Большинство игровых разработчиков либо не хотят тратить время, чтобы в этом разобраться, либо у них нет квалификации, либо денег, чтобы нанять консультанта», – резюмирует эксперт.
В пресс-службе Минэкономразвития РФ заявили, что на данный момент не получили результаты данного исследования, но готовы разбираться с каждой конкретной ситуацией, где предприниматели столкнулись со сложностями в получении господдержки.