Почти 90% разработчиков видеоигр не могут воспользоваться мерами господдержки

Текущие условия на российском рынке неблагоприятны для того, чтобы игровые стартапы вырастали в средний бизнес, а он в свою очередь масштабировался в крупный, поясняет Сахнов. В тоже время существующие меры поддержки нацелены на действующие игровые компании, и до того уровня, когда они будут оказывать эффект на отрасль, стартапы просто не добираются, сетует эксперт. Препятствуют этому экономические санкции, высокая конкуренция на международных рынках, отсутствие благоприятного инвестиционного климата и профильных фондов, нацеленных на развитие отечественного геймдева, поясняет он.