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Число случаев мошенничества с использованием дипфейков выросло в 2,3 раза

Эксперты считают, что с развитием ИИ-алгоритмов количество таких преступлений продолжит увеличиваться
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2025 г. количество случаев мошенничества с использованием дипфейков резко выросло. С 1 января по 1 июня таких инцидентов стало в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 г., рассказал «Ведомостям» руководитель BI.Zone AntiFraud Алексей Лужнов. Абсолютные цифры он не раскрыл. Представитель Т-банка подтвердил примерно двукратный рост случаев такого мошенничества в этот период, но отметил, что скачок надо связывать с эффектом низкой базы и такие случаи пока единичны. В общей массе мошенничества это «меньше десятой доли процента», подчеркнул собеседник. Представитель ВТБ отмечает, что банк видит рост количества ресурсов по созданию дипфейков, их в открытом доступе более 50 000.

Общее количество преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий в 2024 г., по данным МВД, достигло 765 400. Это на 13,1% больше, чем в 2023-м. В общем числе преступных деяний их удельный вес увеличился с 34,8 до 40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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