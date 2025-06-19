Число случаев мошенничества с использованием дипфейков выросло в 2,3 раза

В 2025 г. количество случаев мошенничества с использованием дипфейков резко выросло. С 1 января по 1 июня таких инцидентов стало в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 г., рассказал «Ведомостям» руководитель BI.Zone AntiFraud Алексей Лужнов. Абсолютные цифры он не раскрыл. Представитель Т-банка подтвердил примерно двукратный рост случаев такого мошенничества в этот период, но отметил, что скачок надо связывать с эффектом низкой базы и такие случаи пока единичны. В общей массе мошенничества это «меньше десятой доли процента», подчеркнул собеседник. Представитель ВТБ отмечает, что банк видит рост количества ресурсов по созданию дипфейков, их в открытом доступе более 50 000.