Суд подтвердил законность взыскания с МТС 3 млрд рублей по делу ФАС

Управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян предполагает, что в своем иске МТС оспаривала выводы ФАС об экономической необоснованности повышения тарифов, а также методику расчета полученного дохода. Юрист подтвердил, что решение ФАС беспрецедентно: впервые на федеральном уровне ведомство потребовало от компании вернуть в бюджет доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства. По его словам, такая мера ранее применялась только территориальными управлениями службы. Он отмечает, что применение такой меры возможно и в иных отраслях экономики при получении нарушителем дохода от монополистской деятельности или недобросовестной конкуренции. Он подчеркнул, что в случае с МТС доход рассчитывался на основании разницы тарифов, числа абонентов и срока действия повышенных цен.