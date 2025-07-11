Суд подтвердил законность взыскания с МТС 3 млрд рублей по делу ФАС

Суд подтвердил законность взыскания с МТС 3 млрд рублей по делу ФАСЭто первый случай изъятия в бюджет доходов от антимонопольных нарушений в телекоме
Арбитражный суд города Москвы поддержал решение ФАС, предписавшей МТС перечислить в бюджет 3,09 млрд руб. за рост тарифов на связь весной 2024 г., следует из данных картотеки арбитражных дел. В пресс-службе МТС заявили, что компания дождется мотивировочной части судебного акта, после чего примет решение о дальнейших действиях.
ФАС признала ПАО «МТС» нарушителем антимонопольного законодательства 3 октября 2024 г., писали «Ведомости». По данным ведомства, в апреле и мае 2024 г. оператор повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов в среднем на 8%. К тому моменту абонентская база оператора увеличилась год к году на 1,3 млн абонентов, составив 81,6 млн абонентов, следует из отчета МТС за II квартал 2024 г.
Согласно опубликованному в октябре 2024 г. ФАС решению, в письмах в адрес ведомства компания ссылалась на рост капитальных и операционных расходов, включая повышение платы за радиочастотный спектр. Однако регулятор счел это повышение тарифов экономически необоснованным.
ФАС проанализировала финансовые документы МТС и пришла к выводу, что у компании было достаточно собственных средств, чтобы покрыть рост затрат без изменения тарифов. Дополнительная выручка от повышения цен, по расчетам службы, превысила сам рост расходов на радиочастотный спектр. Комиссия признала, что МТС, обладая доминирующим положением на рынке, установила монопольно высокие цены, что ущемило интересы потребителей. Доход от этого нарушения был оценен в 3,09 млрд руб. – оператор должен вернуть его в федеральный бюджет и привести тарифы к прежнему уровню.
В октябре 2024 г. МТС подала в Арбитражный суд города Москвы заявление «о признании решений и действий незаконными», однако 11 июля 2025 г. суд вынес решение в пользу регулятора.
«Эта мера была применена ФАС впервые при установлении подобного правонарушения. Мы считаем ее соразмерной и способной эффективно предотвратить подобные недобросовестные практики операторов связи», – заявил «Ведомостям» представитель ведомства.
Сколько заработала МТС
Показатель OIBDA (операционная прибыль) по итогам года вырос на 5,2% и составил 246,4 млрд руб. «Устойчивая динамика OIBDA поддерживается доходами от услуг связи и рекламного сегмента», – сообщалось в материалах компании. Чистая прибыль группы за 2024 г. составила 50 млрд руб.
Управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян предполагает, что в своем иске МТС оспаривала выводы ФАС об экономической необоснованности повышения тарифов, а также методику расчета полученного дохода. Юрист подтвердил, что решение ФАС беспрецедентно: впервые на федеральном уровне ведомство потребовало от компании вернуть в бюджет доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства. По его словам, такая мера ранее применялась только территориальными управлениями службы. Он отмечает, что применение такой меры возможно и в иных отраслях экономики при получении нарушителем дохода от монополистской деятельности или недобросовестной конкуренции. Он подчеркнул, что в случае с МТС доход рассчитывался на основании разницы тарифов, числа абонентов и срока действия повышенных цен.
По словам советника антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксаны Павлухиной, решение ФАС об изъятии дохода сотового оператора действительно можно считать уникальным, но не беспрецедентным. У службы есть полномочия требовать возврата дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства, однако ранее такая мера чаще применялась по делам о недобросовестной конкуренции, а не в случаях злоупотребления доминирующим положением, как в деле МТС.
В частности, в 2017 г. Санкт-Петербургское УФАС обязало компанию «Частная пивоварня «Афанасий» перечислить в бюджет более 9 млн руб. – весь доход от продаж медовухи «Охота нашего! Крепкое». Основанием стало использование оформления, сходного до степени смешения с товарным знаком «Охота Крепкое», принадлежащим Heineken, что вводило потребителей в заблуждение. По ее мнению, МТС с высокой вероятностью продолжит обжалование.
Независимый аналитик, автор Telegram-канала @RUSmicro Алексей Бойко считает, что решение негативно скажется на инвестиционной привлекательности отрасли. По его словам, это будет негативно сказываться на темпах развития операторских компаний и в конечном итоге отрицательно скажется на темпах развития российской сотовой связи и качестве работы сетей. Бойко не ожидает каких-либо изменений в поведении других операторов. «Они и без того в целом соблюдали и соблюдают все, что им предписывает регуляторика. К сожалению, как видим, это не защищает бизнесы от проблем», – добавил аналитик.
По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, ФАС действует выборочно, поскольку ежегодное повышение тарифов происходит и у других операторов, в том числе проводных. Он отметил, что избежать роста цен в телеком-сфере невозможно и дело может быть в масштабах повышения или его обосновании.