Как будут работать новые правила использования интернета в России

Технически это будет реализовано таким образом, что иностранная сим-карта, которая, прибыла на территорию России, не сможет установить передачу данных в течение необходимого технологического перерыва до пяти часов, поясняет источник «Ведомостей» в одной из компаний в сфере связи. За это время иностранному гражданину нужно будет пройти проверку через капчу, продолжает он: там будут картинки, на которых нужно будет выбрать изображения корректные и доказать, что ты не робот и не оборудование, а ты именно человек. Любое аппаратное решение, в том числе и дрон, такую проверку пройти не сможет, подчеркивает собеседник.