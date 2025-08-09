Как будут работать новые правила использования интернета в России

Как будут работать новые правила использования интернета в РоссииДля иностранных сим-карт появится «период охлаждения», а отечественным выделят список сервисов, доступных в любое время
Минцифры рассматривает вариант введения «периода охлаждения» сим-карт для иностранных граждан, то есть отсутствие мобильного интернета в течении первых пяти часов их пребывания в России. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на площадке форума «Цифровая эволюция». Такая мера предлагается для обеспечения безопасности, «чтобы бороться с сим-картами, которые находятся в дронах», пояснил министр.
Шадаев уточнил, что пока обсуждается, что карты будут неактивны в течение первых пяти часов с момента попадания иностранного гражданина на территорию России. Однако представитель Минцифры уточнил «Ведомостям», что необходимый временной «период охлаждения» мобильного интернета для иностранных сим-карт, которые попадают на территорию России, еще находится в процессе согласования с другими ведомствами. Этот период будет определен исходя из среднего времени полета БПЛА после пересечения госграницы, уточнил он.
Шадаев уточнил, что наиболее востребованные массовые сервисы мобильного интернета будут доступны абонентам через капчу – сервис, который позволяет сайтам отличить робота от человека. «Планируем запустить техническую схему доступа к мобильному интернету сразу после согласования со всеми профильными ведомствами и службами», – рассказал представитель Минцифры, не уточнив возможный срок запуска.
Основная заявленная цель «охлаждения» – усложнить использование иностранных сим-карт для дистанционного управления дронами-камикадзе или проведения кибератак, говорит директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Злоумышленники активно используют такие сим-карты, активируя их незадолго до атаки и выбрасывая сразу после, уточняет он. Пять часов без интернета делают невозможным оперативное управление или запуск атаки вскоре после активации сим-карты, добавляет эксперт.
Технически это будет реализовано таким образом, что иностранная сим-карта, которая, прибыла на территорию России, не сможет установить передачу данных в течение необходимого технологического перерыва до пяти часов, поясняет источник «Ведомостей» в одной из компаний в сфере связи. За это время иностранному гражданину нужно будет пройти проверку через капчу, продолжает он: там будут картинки, на которых нужно будет выбрать изображения корректные и доказать, что ты не робот и не оборудование, а ты именно человек. Любое аппаратное решение, в том числе и дрон, такую проверку пройти не сможет, подчеркивает собеседник.
«Временной интервал в пять часов определен именно для того, чтобы за это время можно было иностранному гражданину реализовать данную проверку. То есть по умолчанию у него сразу будет все отключено и работает доступ только к самой проверке. После того, как он эту проверку прошел, уже и к другим ресурсам в интернете появится доступ», – пояснил собеседник «Ведомостей».
Логика во введении периода «охлаждения» есть, подтверждает генеральный директор компании «Флай Дрон» Никита Данилов, так как многие боевые беспилотники, которые запускаются на дальние расстояния имеют сим-карты. Они вшиты в блок управления для подключения к интернету и ручному наведению на цель в финальной фазе полета, которая может составлять от нескольких десятков км до нескольких метров, поясняет эксперт. Соответственно, «охлаждение» осложнит жизнь операторам и делает технически невозможным вышеописанный способ атак на многие объекты в России, резюмировал Данилов.
Однако, напоминает Бедеров, не все дроны используют иностранные сим-карты: в некоторые устанавливаются российские сим-карты, а другие могут управляться по радиоканалу, спутнику или работают на автопилоте, поэтому риск их работы на территории РФ по-прежнему остается. «Понятно, что данная мера не позволит полностью свести на нет использование дронов диверсантами или ВСУ, но поможет сократить количество попыток запуска дронов и их наведения», – уточняет руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.
А что с «белым списком»?
В ситуации ограничений работы интернета в том или ином регионе, российские и иностранные граждане смогут получить доступ к «белому списку» сервисов, рассказал Шадаев. Для этого пользователю также также нужно будет пройти капчу.
По словам министра, в «белый список» войдут «все ресурсы, нужные для жизни»: службы доставки, такси, маркетплейсы и т. д.
«Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2M (интернет вещей), также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее», – добавил глава министерства.
В Минцифры уточнили «Ведомостям», что порядок формирования «белого списка», то есть доступных сервисов в период краткосрочной блокировки мобильного интернета по причинам безопасности, сейчас находится на согласовании с профильными ведомствами.
По словам Бедерова, технически такой доступ будет падать следующим образом: операторы связи будут внедрять систему, которая на уровне своих сетей через маршрутизаторы трафика будет блокировать весь входящий и исходящий интернет-трафик, за исключением трафика, направленного на конкретные сервисы из «белого списка».
«При попытке пользователя открыть любой сайт, его запрос сначала идет на DNS-сервер оператора. В режиме ограничений, DNS будет отвечать IP-адресом только для доменов из “белого списка”. Запросы к другим доменам либо не будут разрешаться, либо будут перенаправляться на страницу с капчей», – поясняет эксперт. Успешное прохождение такой проверки открывает пользователю доступ к запрашиваемому сервису из «белого списка» на обычной скорости на определенное время, резюмировал Бедеров.
Как готовятся операторы
По словам представителя «Билайн», такой подход обеспечивает абонентам беспрепятственный доступ к ключевым и повседневным сервисам, таким как «Госуслуги», вызов такси, банковские приложения и другие, в то время как остальные ресурсы остаются ограниченными.
В тоже время представитель T2 рассказал, что оператор проработал несколько вариантов использования интернета в условиях ограничений, в том числе полноценный доступ к передаче данных через капчу. По итогам тестирования оптимальным с точки зрения безопасности и удобства клиентского пути стал сценарий через капчу, говорит собеседник. «Пройдя несколько простых шагов проверки, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить», – пояснил представитель T2.
Заложенные в такой механизм критерии проверки пользователя препятствуют прохождению капчи автоматизированными средствами и включают такие этапы, как недопущение роботизированного ввода данных для верификации, необходимость нахождения на территории РФ, защиту от смены устройства, то есть нельзя будет пройти проверку на одном устройстве, а пользоваться на другом, пояснил представитель Т2.
Представитель «Мегафона» ограничился замечанием, что оператор принимал участие в обсуждении механизмов и поддерживает предложение.