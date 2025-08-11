Информацию о полетах гражданских дронов передадут через «ЭРА-Глонасс»

Министр транспорта Андрей Никитин на первой после назначения встрече с Путиным в июле говорил об ускорении работы по созданию единой системы идентификации беспилотников. «По сути, [нужно] госномер присвоить, только цифровой, чтобы было понятно, что едет, кто собственник, куда это едет, в каких условиях и как это перемещается. Дорожная карта соответствующая разработана. Работать она будет на базе системы «ЭРА-Глонасс», – говорил он главе государства.