Информацию о полетах гражданских дронов передадут через «ЭРА-Глонасс»

Маршруты полетов гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 1 марта 2026 г. ежесекундно через госинформсистему «ЭРА-Глонасс» будут передавать надзорным органам. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минтрансом для общественного обсуждения. «Ведомости» ознакомились с проектом документа, представитель Минтранса подтвердил его подлинность. По задумке ведомства такое решение позволит создать единую систему идентификации беспилотных воздушных судов на базе «ЭРА-Глонасс» для прозрачности применения технологии и смягчения действующих запретов на полеты дронов в регионах.
Согласно предложениям Минтранса, беспилотные авиационные системы (БАС) должны быть интегрированы в государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-Глонасс» «для последующей передачи органам и службам». Изменения вносятся в постановление правительства № 1701 от 30 ноября 2024 г., предусматривающее введение требований оснащения пилотируемых воздушных судов и БАС оборудованием удаленной идентификации, а также в постановление № 658 от 25 мая 2019 г., в котором установлены правила госучета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 до 30 кг.
Документ будет опубликован для общественного обсуждения в начале недели, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Минтрансу. Ведомство ожидает, что поправки будут поддержаны до 1 декабря 2025 г. и вступят в силу в марте следующего года. Постановление завершит формирование правовых оснований для создания и функционирования единой системы идентификации авиабеспилотников с использованием инфраструктуры госинформсистемы «ЭРА-Глонасс», пояснил «Ведомостям» представитель Минтранса.
Цена вопроса
Федеральные министерства, регионы, экстренные оперативные службы, организации, выполняющие госзадачи по защите от противоправного применения беспилотных воздушных судов, учебные и образовательные учреждения будут получать данные от единой системы идентификации бесплатно, уточнил представитель «Глонасс». Для всех остальных владельцев беспилотников по договору с оператором «ЭРА-Глонасс» стоимость услуг будет фиксированной и составит 560 руб. в месяц.
В эту стоимость входят расходы на подключение пользователей, функционирование IT-платформы, связь и передачу данных с частотой раз в секунду.
Таким образом, цена услуги идентификации составит 9 руб. за летный час (при налете в среднем 60 часов в месяц). При большем налете доля услуг идентификации в цене летного часа будет еще ниже, добавил представитель «Глонасс».
Ежемесячная абонентская плата в 560 руб. существенно не повлияет на себестоимость услуг полетов беспилотников, считает генеральный директор «Школы дронов» Максим Чижов. В среднем это не более 1%, а при нормальном налете – доли процента, говорит он.
Адекватной стоимость услуги называет и генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. «Государство приняло решение использовать действующую систему «ЭРА-Глонасс», значит, не создаются новые системы, минимизируются расходы. В итоге получается, что «ЭРА-Глонасс» довольно дешевый инструмент для рынка, любой другой компенсировал бы более высокие расходы государства», – резюмировал он.
История вопроса
Этот вопрос обсуждался на совещании по развитию БАС с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьера по транспорту Виталия Савельева и министра промышленности и торговли Антона Алиханова в конце января 2025 г. Тогда президент Владимир Путин потребовал ускорить разработку нормативной базы для идентификации БАС, о чем писали «Ведомости». Алиханов докладывал главе государства, что есть несколько решений, в том числе интеграция с системой «Глонасс», GSM-трекеры и подключение к комплексу «Небосвод», который будет обеспечивать идентификацию беспилотника.
Министр транспорта Андрей Никитин на первой после назначения встрече с Путиным в июле говорил об ускорении работы по созданию единой системы идентификации беспилотников. «По сути, [нужно] госномер присвоить, только цифровой, чтобы было понятно, что едет, кто собственник, куда это едет, в каких условиях и как это перемещается. Дорожная карта соответствующая разработана. Работать она будет на базе системы «ЭРА-Глонасс», – говорил он главе государства.
Установление отдельного класса для дронов и система идентификации должны создать условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечить безопасность полетов, отмечало правительство в своем Telegram-канале 1 августа. С этого дня в России был введен отдельный класс воздушного пространства – H – для беспилотников (устанавливается в первую очередь в воздушном пространстве на высотах от 0 до 150 м от поверхности). С 1 марта 2026 г. беспилотники должны оснащаться трекерами, которые будут подключаться к «ЭРА-Глонасс».
Вопрос готовности
Генеральный директор «Глонасс» Алексей Райкевич сообщил «Ведомостям» о полной технической готовности единой системы идентификации на базе «ЭРА-Глонасс». По его словам, организация совместно с Минтрансом и Госкорпорацией по организации воздушного движения протестировала использование действующей инфраструктуры в 16 регионах страны с налетом более 500 000 км. «Завершена интеграция «ЭРА-Глонасс» с Системой предоставления планов полетов, крупнейшими коммерческими платформами «Юпитер», «Небосвод», «Флай дрон». Беспилотники отечественных производителей и эксплуатантов, среди которых «Транспорт будущего», «Геоскан», БАС, «Аврора-БАС», «Аэромакс», оснащаются российскими трекерами», – констатировал Райкевич.
«Транспорт будущего» уже оборудует каждый борт системой передачи идентификационных данных, рассказал Козаренко. По его словам, со всех агродронов компании, которые сейчас задействованы в обработке сельхозугодий в трех регионах страны, организация получает данные через систему «ЭРА-Глонасс». Эта информация важна заказчикам услуги, которые также считают эффективность и хотят знать, что делается с их полями, грузами и т. д.
На сегодня производители БПЛА только начинают заниматься оснащением беспилотников трекерами идентификации, знает директор компании «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков. Основная сложность заключается в интеграции модуля идентификации с бортом иностранных аппаратов, в первую очередь наиболее массовых – DJI и Autel. Производители готовы оснащать беспилотники, но нечем, сетует коммерческий директор «Лаборатории будущего», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Павел Камнев. «Например, маленький учебный беспилотник массой 151 г мы должны оснастить устройством, которое в 2 раза превышает массу самого беспилотника и стоит в 2 раза дороже», – констатирует он.
Другие преграды
Сейчас главный сдерживающий фактор для эксплуатации БПЛА – это ограничения и запреты, вводимые по стране в целом и в отдельных регионах, замечает Чижов. Так, по первому полугодию 2025 г. в половине случаев, когда клиент был готов оплатить услуги, компания не могла их оказать из-за введенных ограничений. Поэтому легально работающие компании нуждаются в системе идентификации, которая четко отделила бы их от нелегалов и тем более от БПЛА, представляющих угрозу.
Без понимания того, кто находится в небе, полеты не станут массовыми, соглашается Дацыков.
Внедрение единой системы идентификации и смягчение региональных запретов – это точка перелома для рынка гражданских беспилотников, продолжает генеральный директор компании «Сеть свободного сотрудничества» Иосиф Нургалиев. Сегодня до 70% коммерческих полетов блокируются, а с запуском системы фактически открывается небо для легальных сценариев – от сельского хозяйства до инфраструктурного мониторинга, подчеркивает он. Ответчики нужны на беспилотных и пилотируемых судах, чтобы дрон не столкнулся с самолетом или вертолетом, добавляет директор центра развития системы технологических конкурсов Up Great Фонда НТИ Юрий Молодых.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов