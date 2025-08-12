«Дочка» ВЭБ.РФ и «Сколково» инвестирует 5 млрд рублей в группу компаний Softline

«Дочка» ВЭБ.РФ и «Сколково» инвестирует 5 млрд рублей в группу компаний SoftlineАналитики соглашаются: это одна из самых крупных сделок на венчурном рынке
Sk Capital (инвесткомпания, принадлежит на 50% ВЭБ.РФ и на 50% фонду «Сколково» на паритетных началах c мая 2024 г.) инвестировала 5 млрд руб. в группу компаний Softline, объединяющую разработчиков и интеграторов IT-решений. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом сделки. Представители Sk Capital и Softline подтвердили факт сделки, уточнив, что Sk Capital получит более 10%, став крупнейшим миноритарным владельцем ПАО «Софтлайн».
Сделка будет внебиржевая, в рамках соглашения будут переданы квазиказначейские акции ООО «Инвестпроекты», уточнил представитель Softline.
Для рынка технологических инвестиций (Private Equity) в России сделка довольно значительная, подчеркивает основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. По данным Dsight, говорит он, объем всех венчурных инвестиций в России за 2024 г. составил $177 млн, или около 16,4 млрд руб., а сделка с Softline составляет более 30% от этого объема.
Представители сторон сообщили, что Sk Capital берет на себя обязательство воздерживаться от продажи акций ПАО «Софтлайн» на протяжении двух лет после завершения сделки. По истечении этого срока Sk Capital гарантирует, что объем реализации акций компании на Московской бирже в рамках одного торгового дня не превысит 10% от общего объема торгов за предшествующий торговый день.
Управляющий директор Sk Capital Владимир Сухоруков уточнил «Ведомостям», что сейчас Sk Capital рассматривает инвестиции «как одно из наиболее оптимальных и перспективных вложений в технологический сектор России, нацеленных в том числе на консолидацию нишевых компаний в области лазеров и цифровизацию промышленности с последующим международным экспортом комплексных решений».
По мнению вице-президента по инвестициям ПАО «Софтлайн» Елены Волотовской, инвестиции дадут Softline возможность ускорить развитие группы, в том числе в рамках стратегии по выходу на международные рынки дружественных стран.
О чем речь
В 2021 г. Softline провела первичный выход на биржи – Московскую и Лондонскую фондовую (LSE). В июле 2022 г. в связи с геополитическим давлением компания разделилась на российскую и международную – АО «Софтлайн» и Noventiq. АО «Софтлайн» было передано главному на тот момент акционеру и основателю Softline Игорю Боровикову за символический $1.
В сентябре 2023 г. российская компания вышла на Московскую биржу (см. врез). До этого момента крупнейшим акционером АО «Софтлайн» было ООО «Аталайя» (единственным владельцем был Боровиков).
IPO Softline
Группа компаний Softline (с 2023 г. ПАО «Софтлайн») сейчас на 1,3754% принадлежит Владимиру Лаврову, генеральному директору «Софтлайна», на 42,61% – ООО «Аталайя» (принадлежит на 100% ЗПИФ «Аксиома капитал»), на 14,126% – ООО «Инвестпроекты» (на 100% принадлежит ЗАО «Софтлайн интернейшнл»), следует из раскрытия обществом информации на 1 июля 2025 г. 0,3166% распределены между членами правления и членами совета директоров ПАО «Софтлайн».
Доля акций в свободном обращении превышает 20%, указано на сайте компании.
В 2024 г. ВЭБ.РФ выделил 25 млрд руб. на инвестиции в технологические компании, сообщало издание РБК. Эти деньги корпорация планировала направлять через холдинг «Вертикаль инвестиции» – структуру, управляющей компанией которой стала Sk Capital.
Зачем это нужно
Sk Capital, скорее всего, выбрала Softline как одного из лидеров растущего российского IT-рынка с сильными финансовыми показателями и собственным портфелем продуктов, объясняет Даббах. Это в целом соответствует стратегии инвестора по поддержке национальных технологических чемпионов в рамках импортозамещения, а сама Softline – давний партнер «Сколково» и хорошо известна Sk Capital, подчеркнул он. При этом основной мотив – подготовка компании к новому этапу роста, который, скорее всего, включает в себя активную M&A-стратегию и выход на IPO, предполагает он.
Финансовые показатели
Крупные игроки, объявившие о формировании или по факту формирующие свои экосистемы, ускоряют консолидацию самостоятельных вендоров, рассчитывая закончить формирование этих экосистем в 2025 г., считает основатель компании «Мой офис» Дмитрий Комиссаров. В таком случае Softline требуются инвестиции не только для операционной деятельности, но и для продолжения покупки дочерних компаний, полагает он.
Softline эта сделка необходима для реализации их стратегии и бизнес-модели, которую они преследуют с момента основания: покупать небольшие компании, поглощать их, а затем, развивая, выводить на IPO, отмечает аналитик «Финама» Леонид Делицын. Соответственно, говорит он, рассматривать эту сделку стоит не только с точки зрения инвестиций в саму Softline – с учетом выручки компании 5 млрд руб. не такая большая сумма, – а с точки зрения вложений.
Представитель Softline уточнил, что с 2022 г. компания завершила более 16 M&A-сделок, включая приобретение малых технологических компаний – резидентов «Сколково». «Компания последовательно реализует стратегию слияний и поглощений, направленную на укрепление позиций в качестве системообразующего игрока на российском IT-рынке, действуя по модели Buy & Build, которая полностью соответствует видению инвестиционной стратегии Sk Capital», – уточнил представитель Softline.
Делицын соглашается с Даббахом и Комиссаровым: средства могут быть перенаправлены на покупку дочерних компаний. Как полагает аналитик, с учетом желания компании развиваться на иностранных рынках не исключено, что Softline в скором времени будет присматриваться к небольшим компаниям и в дружественных странах. «Если на вложенные 5 млрд руб. Softline разовьет «дочку» или стартап и они станут стоить уже условные 10 млрд руб., Sk Capital технически выполнит свою основную функцию», – резюмировал Делицын.
Выручка по МСФО ПАО «Софтлайн» за первое полугодие 2025 г. составила 10,2 млрд руб., чистая прибыль – 111,7 млн руб. Выручка Sk Capital за 2024 г. составила 325 млн руб., убыток – 174,9 млн руб.