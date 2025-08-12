«Дочка» ВЭБ.РФ и «Сколково» инвестирует 5 млрд рублей в группу компаний Softline

Sk Capital, скорее всего, выбрала Softline как одного из лидеров растущего российского IT-рынка с сильными финансовыми показателями и собственным портфелем продуктов, объясняет Даббах. Это в целом соответствует стратегии инвестора по поддержке национальных технологических чемпионов в рамках импортозамещения, а сама Softline – давний партнер «Сколково» и хорошо известна Sk Capital, подчеркнул он. При этом основной мотив – подготовка компании к новому этапу роста, который, скорее всего, включает в себя активную M&A-стратегию и выход на IPO, предполагает он.