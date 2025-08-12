Ритейлеры и медклиники стали больше общаться с клиентами в Telegram

Более 69% опрошенных клиник и лабораторий сейчас консультируют пациентов в Telegram, что на 19 п. п. больше, чем в 2024 г. В ритейле 57% компаний общаются с клиентами через этот мессенджер (на 13 п. п. больше прошлого года). Консультации ритейла в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) также увеличились год к году на 8 п. п. до 29%, тогда как у медорганизаций коммуникация через площадку осталась неизменной – на уровне 44%. При этом самым распространенным каналом для консультаций клиентов в медорганизациях и ритейле была соцсеть «В контакте», где общались с клиентами 88 и 85% соответственно.