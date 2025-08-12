Ритейлеры и медклиники стали больше общаться с клиентами в Telegram

Ритейлеры и медклиники стали больше общаться с клиентами в TelegramЭксперты считают коммуникацию в мессенджере временным компромиссом на фоне нарастающих ограничений
Компании стали чаще проводить консультации в Telegram в 2025 г. по сравнению с 2024 г. Такие выводы сделала компания Naumen, опросив представителей 130 розничных сетей, интернет-магазинов, маркетплейсов, а также 16 медорганизаций. Закон, ограничивающий передачу данных через иностранные мессенджеры для всех структур, работающих с персональной или конфиденциальной информацией, вступил в силу с 1 июня 2025 г. Фактически этим организациям (в основном это госкомпании и компании с госучастием) нельзя ни консультировать клиентов, ни отправлять предложения или уведомления о статусах заявок или заказов.
Более 69% опрошенных клиник и лабораторий сейчас консультируют пациентов в Telegram, что на 19 п. п. больше, чем в 2024 г. В ритейле 57% компаний общаются с клиентами через этот мессенджер (на 13 п. п. больше прошлого года). Консультации ритейла в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta,