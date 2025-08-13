Газета
Главная / Технологии /

Российский бизнес стал чаще регистрировать почтовые ящики на собственных доменах

Такие сервисы обходятся дороже, но воспринимаются как один из базовых элементов контроля над информацией, объясняют эксперты
Анна Устинова
Наблюдается переток корпоративных пользователей из бесплатных почтовых сервисов в пользу корпоративной почты на собственном домене
Наблюдается переток корпоративных пользователей из бесплатных почтовых сервисов в пользу корпоративной почты на собственном домене / Андрей Гордеев / Ведомости

Российский бизнес все чаще стал отказываться от бесплатной почты с доменами @yandex.ru, @mail.ru, @gmail.com в пользу корпоративной почты на собственном домене. Это следует из статистики группы «Рунити» (занимается разработкой инструментов для ведения бизнеса в онлайне) и технического центра «Интернет» (ТЦИ).

Речь идет о почтовых сервисах хостинг-провайдеров, предлагающих создание уникальной брендированной электронной почты на домене компании. Такие сервисы обходятся дороже, но воспринимаются как один из базовых элементов контроля над корпоративной информацией, объясняют эксперты.

