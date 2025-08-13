Российский бизнес стал чаще регистрировать почтовые ящики на собственных доменах

Российский бизнес все чаще стал отказываться от бесплатной почты с доменами @yandex.ru, @mail.ru, @gmail.com в пользу корпоративной почты на собственном домене. Это следует из статистики группы «Рунити» (занимается разработкой инструментов для ведения бизнеса в онлайне) и технического центра «Интернет» (ТЦИ).