VK продолжает нести убытки при росте выручки

МКПАО «ВК» (бренд VK) отчиталось за первое полугодие 2025 г. По МСФО компания осталась в убытке на 12,6 млрд руб., но сократила его на 49% по сравнению с тем же периодом 2024 г., когда показатель составил 29,8 млрд руб. При этом выручка VK за первое полугодие выросла на 13% по сравнению с тем же периодом 2024 г., достигнув 72,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 10,4 млрд руб. за первое полугодие 2025 г. по сравнению с отрицательным значением (-545 млн руб.) в первом полугодии 2024 г.