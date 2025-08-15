Спрос на инженеров и монтажников телекомоборудования у операторов вырос на 10%

Спрос на технических специалистов – инженеров и монтажников по обслуживанию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) – вырос на 8% в годовом выражении во II квартале 2025 г. За этот период российские работодатели разместили 4200 соответствующих вакансий, а во II квартале 2024 г. – 3900. При этом около 68% таких вакансий не имеют строгого ценза по опыту работы – в большинстве случаев работодатели готовы обучать новичков. По сравнению с 2024 г. готовность компаний брать начинающих специалистов выросла на 20%.