Главная / Технологии /

Спрос на инженеров и монтажников телекомоборудования у операторов вырос на 10%

Это связано с госпрограммами по покрытию связью дорог, новых и отдаленных регионов
Ника Сизова
Анна Устинова
Наиболее востребованной вакансией в сфере «Связь, телекоммуникации» стала вакансия монтажника оборудования связи
Наиболее востребованной вакансией в сфере «Связь, телекоммуникации» стала вакансия монтажника оборудования связи / Екатерина Кузмина / Ведомости

Спрос на технических специалистов – инженеров и монтажников по обслуживанию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) – вырос на 8% в годовом выражении во II квартале 2025 г. За этот период российские работодатели разместили 4200 соответствующих вакансий, а во II квартале 2024 г. – 3900. При этом около 68% таких вакансий не имеют строгого ценза по опыту работы – в большинстве случаев работодатели готовы обучать новичков. По сравнению с 2024 г. готовность компаний брать начинающих специалистов выросла на 20%.

Такими данными с «Ведомостями» поделился представитель hh.ru. За два года вакансий в сфере «Связь, телекоммуникации» стало на 10% больше по всей России, подтвердил статистику представитель SuperJob. «И хотя сегодня мы можем говорить о некоторой стабилизации спроса на персонал, дефицит остается острым», – подчеркнул собеседник.

