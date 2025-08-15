Экспорт российских дронов может достичь $12 млрд в год

Согласно презентации Минпромторга, наибольшим потенциалом экспорта БАС из РФ обладают азиатские страны (Индия, Индонезия и Вьетнам). Потенциал экспорта в этот регион оценивается Минпромторгом в $3,6–9,4 млрд с объемом поставок 2,8–7,5 млн единиц техники. Вторым перспективным рынком сбыта дронов может являться Африка (Алжир, Египет и Судан), куда можно направить 0,6–1,6 млн аппаратов на сумму $0,6–2 млрд. В топ-3 перспективных для экспорта беспилотных аппаратов входит Латинская Америка (Куба, Венесуэла и Никарагуа) с поставками 100 000–300 000 БАС на сумму $100–300 млн. «Это большие суммы, которых сейчас не достигает даже внутренний российский рынок, поэтому таких показателей экспорт дронов может достигнуть в горизонте 10 лет», – считает директор ООО «Беспилотный флот» Антон Блик. В первую очередь речь идет о дронах двойного назначения, рассуждает он. Они могут быть востребованы во всех странах Центральной Африки, «в которых постоянно идут какие-то конфликты», а также в качестве полицейских технологий в странах Южной Америки, добавил эксперт.