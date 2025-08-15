Экспорт российских дронов может достичь $12 млрд в год

Экспорт российских дронов может достичь $12 млрд в годТакую оценку привел министр промышленности и торговли
Минпромторг оценил потенциал экспорта России беспилотных авиационных систем (БАС) двойного назначения в $5–12 млрд в год. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на пленарном заседании международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» 14 августа.
«По экспортному потенциалу мы видим рынок от $5 млрд до $12 млрд ежегодного экспорта. Это огромные цифры, понятно, в них достаточно сложно сейчас поверить, но, если говорить только про нужды обороны и безопасности, это та часть, которую мы видим уже сейчас. Это оценки потребления текущего и перспективного в различных регионах мира. Мы считаем, что это та часть, которую мы можем занять», – заявил министр в ходе своего выступления.
По объемам внутреннего рынка в лидерах Китай и США, продолжил Алиханов. Причем Китай выступает крупнейшим экспортером на глобальном рынке и задача России заключается в том, чтобы с учетом всех разработок, которые были созданы в условиях спецоперации, конкурировать с ним, подчеркнул он. По его словам, практически все государства используют гособоронзаказ в качестве «вытягивающего фактора для масштабирования отрасли [БАС] и одновременно развития решений двойного назначения».
Согласно презентации Минпромторга, наибольшим потенциалом экспорта БАС из РФ обладают азиатские страны (Индия, Индонезия и Вьетнам). Потенциал экспорта в этот регион оценивается Минпромторгом в $3,6–9,4 млрд с объемом поставок 2,8–7,5 млн единиц техники. Вторым перспективным рынком сбыта дронов может являться Африка (Алжир, Египет и Судан), куда можно направить 0,6–1,6 млн аппаратов на сумму $0,6–2 млрд. В топ-3 перспективных для экспорта беспилотных аппаратов входит Латинская Америка (Куба, Венесуэла и Никарагуа) с поставками 100 000–300 000 БАС на сумму $100–300 млн. «Это большие суммы, которых сейчас не достигает даже внутренний российский рынок, поэтому таких показателей экспорт дронов может достигнуть в горизонте 10 лет», – считает директор ООО «Беспилотный флот» Антон Блик. В первую очередь речь идет о дронах двойного назначения, рассуждает он. Они могут быть востребованы во всех странах Центральной Африки, «в которых постоянно идут какие-то конфликты», а также в качестве полицейских технологий в странах Южной Америки, добавил эксперт.
Страны Африки, Южной Америки и Индонезия действительно заинтересованы в российских производствах дронов, согласен генеральный директор «Русдронопорта» Николай Ряшин. Это связано с тем, что эти страны не хотят зависеть от китайцев, а предпочитают иметь альтернативу. Но нет смысла делать производство в ОАЭ, потому что очень дорого и забюрократизировано, считает Ряшин.
На российские разведывательные и ударные дроны, зарекомендовавшие себя в ходе спецоперации, безусловно, есть неплохой спрос, отмечает PR-директор компании «Флай дрон», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ивашов. Но нужно понимать, что закупать российские БПЛА – как гражданские, так и военные – будут готовы только в дружественных странах. В первую очередь в Африке, Южной и Центральной Америке и точечно в азиатских странах, перечисляет он.
«Покупать российские беспилотники станут там, где не боятся санкций Запада, не находятся в сфере его технологического и политического влияния. И там, куда пока еще массово «не долетели» китайские БПЛА», – прокомментировал Ивашов.
Поставки дронов из России все равно есть, но вся информация о них закрыта, говорит Блик. До 2022 г. российские БПЛА были востребованы за рубежом. Общий экспорт дронов в 2018–2022 гг. достиг 600 млн руб., писали «Ведомости» в мае 2023 г. со ссылкой на проект стратегии развития отечественных БАС до 2030 г., опубликованный на сайте Минпромторга. В числе лидеров по объему ввезенных БАС российского производства за этот период были Судан и Венесуэла.
«Ведомости» обратились за уточнениями в Минпромторг о текущих возможностях экспорта.
В некоторых дружественных странах на импорт беспилотников или даже эксплуатацию иностранных систем установлены ограничения, т. е. российский производитель не сможет поставить свои изделия на учет и зарегистрировать, предупреждает коммерческий директор «Лаборатории будущего» Павел Камнев. Это связано с сильным протекционизмом и высоким требованием по локализации производства (до 50% от всех операций и комплектующих) в стране, пояснил он.
86% молодых российских предприятий, занимающихся разработкой и производством технологий военного и двойного назначения (спецтех), в будущем планируют сфокусироваться на экспорте ввиду ожидаемого снижения внутреннего спроса на их продукцию после окончания спецоперации, сообщал в июне «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический доклад Центра беспилотных систем и технологий.
По мнению специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генерального директора АНО «Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ)» Дмитрия Пескова, слово «экспорт» устарело и следует вести речь о совместном проектировании технологического суверенитета в сфере БАС. «Сегодня если взять дрон, то все технологии для него ни одна страна в мире – ни США, ни КНР, ни Россия не способны сделать самостоятельно. Это всегда вопрос кооперации, и только в кооперации и взаимном обмене технологиями, за счет взаимного обмена обязательствами, исследованиями, а также с помощью преподавания, производства и платформизации можно такой технологический суверенитет создать», – указал он.