Темпы промышленной роботизации сохраняются на низком уровне

Темпы промышленной роботизации в России сохраняются примерно на одном уровне: за первое полугодие 2025 г. было размещено 58 госзакупок на сумму 619 млн руб., за тот же период 2024 г. было 49 госзакупок на 1,1 млрд руб. В первом полугодии 2023 г. было произведено 62 госзакупки роботов на 1,5 млрд руб. Такими данными с «Ведомостями» поделился представитель поисково-аналитической системы по управлению закупками «Тендерплан».