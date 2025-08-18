Темпы промышленной роботизации сохраняются на низком уровне

Темпы промышленной роботизации сохраняются на низком уровнеПри этом все еще на рынке доминируют иностранные компании
Темпы промышленной роботизации в России сохраняются примерно на одном уровне: за первое полугодие 2025 г. было размещено 58 госзакупок на сумму 619 млн руб., за тот же период 2024 г. было 49 госзакупок на 1,1 млрд руб. В первом полугодии 2023 г. было произведено 62 госзакупки роботов на 1,5 млрд руб. Такими данными с «Ведомостями» поделился представитель поисково-аналитической системы по управлению закупками «Тендерплан».
Общее количество госзакупок промышленных роботов по 223-ФЗ (определяет порядок закупок для компаний с госучастием) и 44-ФЗ (определяет порядок закупок для государственных и муниципальных учреждений), по данным «Тендерплана», с 2023 г. – 298 на общую сумму 5 млрд руб. Больше всего закупок – 121 на сумму 2,5 млрд руб. – пришлось на 2023 г., 108 закупок на сумму 1,6 млрд руб. произведено в 2024 г.