В Москве может появиться технопарк в сфере робототехники

Технопарк представляет собой инфраструктуру для локализации высокотехнологичного бизнеса (сферы науки, промышленности, IT и связи). Сейчас в Москве работает уже 47 технопарков площадью 2,6 млн кв. м, где присутствуют 2200 резидентов и арендаторов, следует из презентации Костромы. Для участников технопарков предусмотрены субсидии с софинансированием на сумму 30 млн руб. до 50% затрат на покупку отечественного оборудования и до 35% затрат на зарубежное оборудование. Еще гранты в размере 4 млн руб. в год можно получить на пилотирование инновационных решений и 10 млн руб. на обучение сотрудников. При этом инвестиционный налоговый вычет может достигать 90% расходов на оснащение площадки оборудованием. Для резидентов технопарков доступны акселерация, подбор партнеров, пилотные тестирования и изыскания, получение интеллектуальной собственности, венчурные инвестиции и продвижение на экспорт.