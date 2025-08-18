Газета
Главная / Технологии /

В Москве может появиться технопарк в сфере робототехники

Новую площадку создают на фоне запросов компаний на локализацию продукции
Анна Устинова
Екатерина Волкова
Частично локализацией робототехники в Москве и Подмосковье уже занимаются несколько площадок
Частично локализацией робототехники в Москве и Подмосковье уже занимаются несколько площадок / Алексей Орлов / Ведомости

В Москве может появиться профильный технопарк в сфере робототехники площадью 30 000 кв. м. Об этом на международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» объявила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома. Предполагается оснастить площадку передовым оборудованием для локализации продукции отечественных производителей и разработчиков робототехники, а также смежных отраслей.

Технопарк представляет собой инфраструктуру для локализации высокотехнологичного бизнеса (сферы науки, промышленности, IT и связи). Сейчас в Москве работает уже 47 технопарков площадью 2,6 млн кв. м, где присутствуют 2200 резидентов и арендаторов, следует из презентации Костромы. Для участников технопарков предусмотрены субсидии с софинансированием на сумму 30 млн руб. до 50% затрат на покупку отечественного оборудования и до 35% затрат на зарубежное оборудование. Еще гранты в размере 4 млн руб. в год можно получить на пилотирование инновационных решений и 10 млн руб. на обучение сотрудников. При этом инвестиционный налоговый вычет может достигать 90% расходов на оснащение площадки оборудованием. Для резидентов технопарков доступны акселерация, подбор партнеров, пилотные тестирования и изыскания, получение интеллектуальной собственности, венчурные инвестиции и продвижение на экспорт.

