Операторы спутникового ТВ и интернета договорились об использовании частот

Операторы геостационарных и низкоорбитальных спутниковых группировок подготовили проект совместного использования частот, необходимых для развертывания сети спутникового интернета. Об этом «Ведомостям» рассказали представители Минцифры и Роскомнадзора (РКН). Сейчас эти частоты выделены операторам геостационарных спутников, которые обеспечивают в том числе телевещание, а проект совместного использования нужен для того, чтобы избежать помех, способных нарушить работу трансляции.