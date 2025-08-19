Газета
Главная / Технологии /

Операторы спутникового ТВ и интернета договорились об использовании частот

Ведомства и компании обсуждают условия, при которых космические системы не будут создавать помех друг другу
Анна Устинова
Совместное использование указанных диапазонов требует и согласований между всеми участниками рынка
Совместное использование указанных диапазонов требует и согласований между всеми участниками рынка

Операторы геостационарных и низкоорбитальных спутниковых группировок подготовили проект совместного использования частот, необходимых для развертывания сети спутникового интернета. Об этом «Ведомостям» рассказали представители Минцифры и Роскомнадзора (РКН). Сейчас эти частоты выделены операторам геостационарных спутников, которые обеспечивают в том числе телевещание, а проект совместного использования нужен для того, чтобы избежать помех, способных нарушить работу трансляции.

Согласно декабрьскому решению Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), проект совместного использования операторы должны были подготовить к 30 июня. Этим должны были заниматься АО «Зонд-холдинг» (держатель частот для среднеорбитальной группировки «Скиф»), АО «Спутниковая система «Гонец»» (управляет низкоорбитальной системой «Гонец» и будет управлять создаваемой группировкой на высокоэллиптической орбите «Экспресс-РВ») и ООО «Бюро 1440» (управляет низкоорбитальной группировкой «Рассвет»).

Обсуждение проекта будет вестись с заинтересованными ведомствами на ближайшем заседании ГКРЧ, где в него могут быть внесены изменения, уточнили «Ведомостям» представители РКН и Минцифры. Когда оно состоится, они не сообщили.

