В приложениях для аренды автомобилей и самокатов нашли более 400 уязвимостей

В приложениях для аренды автомобилей и самокатов нашли более 400 уязвимостейЧасть из них хранят паспортные данные и карты клиентов в открытом виде
В российских приложениях для аренды автомобилей и самокатов было найдено более 400 уязвимостей, которые создают риск утечки данных пользователей, 25 из них высокого уровня критичности. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании Appsec Solutions, которая разрабатывает ПО для автоматизации задач выявления и устранения критических ошибок и уязвимостей.
Компания проанализировала 13 «наиболее популярных» в России приложений каршеринга и кикшеринга. Конкретные приложения представитель AppSec Solutions не перечислил, но отметил, что все они есть в магазинах App Store, RuStore и Google Play.
