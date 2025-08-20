В приложениях для аренды автомобилей и самокатов нашли более 400 уязвимостей

В российских приложениях для аренды автомобилей и самокатов было найдено более 400 уязвимостей, которые создают риск утечки данных пользователей, 25 из них высокого уровня критичности. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании Appsec Solutions, которая разрабатывает ПО для автоматизации задач выявления и устранения критических ошибок и уязвимостей.