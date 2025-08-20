Более половины IT-бюджетов пришлось на решения для КИИ

Более половины IT-бюджетов пришлось на решения для КИИАктивнее всего растут заказы на виртуализацию и бэкапы
Владельцы объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в 2024 г. более половины (51%) от общего объема IT-бюджетов потратили на закупку отечественных решений: 1,785 трлн руб. из 3,5 трлн руб. Это следует из подсчетов аналитиков iKS-Consulting. Данные по расходам на внедрение IT на объектах КИИ приводятся впервые. По прогнозам на 2025 г., доля трат на решения КИИ от общего объема расходов на IT сохранится.
По указу президента России Владимира Путина с 1 января 2025 г. запрещено использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах КИИ. 20 отраслей были отнесены к КИИ, среди которых финансовый сектор, телекоммуникации, добывающие и обрабатывающие производства, здравоохранение, социальные услуги, ОПК и проч.
