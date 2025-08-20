Более половины IT-бюджетов пришлось на решения для КИИ

Владельцы объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в 2024 г. более половины (51%) от общего объема IT-бюджетов потратили на закупку отечественных решений: 1,785 трлн руб. из 3,5 трлн руб. Это следует из подсчетов аналитиков iKS-Consulting. Данные по расходам на внедрение IT на объектах КИИ приводятся впервые. По прогнозам на 2025 г., доля трат на решения КИИ от общего объема расходов на IT сохранится.