Хакеры теперь все чаще просят выкуп за возвращение украденных данных

Вирусы-шифровальщики постепенно теряют популярность у злоумышленников, отмечают эксперты
Мария Арялина
Ряд группировок сменили тактику, отказались от шифрования данных жертв и сделали ставку на скачивание информации
Ряд группировок сменили тактику, отказались от шифрования данных жертв и сделали ставку на скачивание информации / Евгений Разумный / Ведомости

С начала 2024 г. по конец первого полугодия 2025 г. на российские организации было совершено 2848 успешных атак с использованием вредоносного программного обеспечения (ВПО). Речь идет об атаках, совершенных с использованием вирусов-шифровальщиков, троянцев, софта для удаленного управления, шпионского ПО и вирусов для удаления данных. Такой софт использовался в 65% атак за этот период, рассказал «Ведомостям» представитель Positive Technologies. Он уточнил, что за первое полугодие текущего года было совершено 888 успешных атак с помощью ВПО.

В атаках с ВПО преобладало использование шифровальщиков, но их доля за исследуемый период снизилась – с 57% в 2023 г. до 44% в 2024 г. и первом полугодии 2025 г. В то же время доля атак с использованием шпионского ПО выросла с 12 до 23%, следует из подсчетов Positive Technologies.

