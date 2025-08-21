Хакеры теперь все чаще просят выкуп за возвращение украденных данных

С начала 2024 г. по конец первого полугодия 2025 г. на российские организации было совершено 2848 успешных атак с использованием вредоносного программного обеспечения (ВПО). Речь идет об атаках, совершенных с использованием вирусов-шифровальщиков, троянцев, софта для удаленного управления, шпионского ПО и вирусов для удаления данных. Такой софт использовался в 65% атак за этот период, рассказал «Ведомостям» представитель Positive Technologies. Он уточнил, что за первое полугодие текущего года было совершено 888 успешных атак с помощью ВПО.