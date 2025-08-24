Дорогу гуманоидам: что показали Всемирные игры человекоподобных роботов

Главными событиями второго дня стали футбол, кикбоксинг и выполнение реальных потребительских задач. В футбол кибермашины играли в форматах три на три и пять на пять на уменьшенном поле. На привычный спорт с быстрыми футболистами и длинными пасами действо походило мало. Роботы топтались на месте, перекатывая мяч перед собой. Время от времени какой-нибудь гуманоид падал, о него спотыкались другие, и на поле возникала настоящая свалка. Тогда на помощь участникам прибегали люди и быстро растаскивали машины. Несмотря на это, программист одной из команд Го Тон уверял журналистов, что к 2050 г. роботы смогут играть круче, чем его кумир Криштиану Роналду.