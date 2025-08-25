Зарплаты для специалистов по дронам выросли за год на 20%

Рост заработной платы в секторе беспилотной авиации достиг за год почти 20%. К таким выводам пришла рекрутинговая компания А.Н.Т., изучив изменения уровня зарплат в первом полугодии 2025 г. в сравнении с первым полугодием 2024 г. А.Н.Т. учитывала ежемесячную зарплату как сумму оклада и премии в Москве и Санкт-Петербурге.