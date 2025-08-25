Рост цен на сервера оказался втрое выше инфляции

Серверное оборудование и системы хранения данных (СХД) подорожали на 24–30% за единицу в 2024 г. по сравнению с 2023 г., и рост стоимости сохраняется в 2025 г. Это следует из исследования «СТРИМ консалтинга», проведенного при содействии консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ») среди поставщиков аппаратных решений, разработчиков коммерческого программного обеспечения, а также дистрибуторов и системных интеграторов.