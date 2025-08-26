Поиск уязвимостей принес белым хакерам почти 270 млн рублей

Поиск уязвимостей принес белым хакерам почти 270 млн рублейИх услуги были наиболее востребованы у финтеха, госсектора и IT-компаний
Белые хакеры – IT-специалисты, легально ищущие уязвимости в программных продуктах, – в период с августа 2024 г. по август 2025 г. заработали 268,9 млн руб. Это следует из статистики двух крупнейших российских bug bounty платформ – Bug Bounty от BI.Zone и Standoff Bug Bounty от Positive Technologies. Эти платформы позволяют компаниям-клиентам размещать у себя программы для белых хакеров, которые за обнаруженные уязвимости могут получить вознаграждение.
На BI.Zone Bug Bounty выплаты белым хакерам, или багхантерам, выросли в полтора раза. Если в период с 1 августа 2023 г. по 1 августа 2024 г. они получили 60 млн руб., то с 1 августа 2024 г. по 1 августа 2025 г. – уже 100 млн руб., следует из отчета платформы. В то же время, по данным Positive Technologies, на Standoff Bug Bounty общая сумма вознаграждений, выплаченных исследователям с 25 августа 2024 г. по 25 августа 2025 г., достигла 168,9 млн руб. (данных за предыдущий отчетный период компания не привела).