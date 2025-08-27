Минцифры проработало еще 20 мер для победы над мошенниками

Минцифры проработало еще 20 мер для победы над мошенникамиСамой сложной для реализации будет обязательная идентификация устройств по IMEI
Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. В него вошло 20 инициатив, включая добровольные запреты на звонки с иностранных номеров, ограничение количества выданных одному физлицу банковских карт, внесудебную блокировку фишинговых ресурсов, механизм компенсации ущерба, причиненного гражданам в результате мошеннических действий, и др. Соответствующие законопроекты были опубликованы 26 августа на сайте нормативных правовых актов. В случае одобрения поправок новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 г.
Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего отрасль, уточнил «Ведомостям», что конкретные случаи применения каждой инициативы будут определены на уровне подзаконных актов правительства. Представитель Минцифры уточнил «Ведомостям», что второй пакет мер находится на стадии общественного обсуждения. После нее в него еще могут быть внесены уточнения и дополнения, поэтому говорить о ряде подробностей пока преждевременно, подчеркнул собеседник.