Минцифры проработало еще 20 мер для победы над мошенниками

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего отрасль, уточнил «Ведомостям», что конкретные случаи применения каждой инициативы будут определены на уровне подзаконных актов правительства. Представитель Минцифры уточнил «Ведомостям», что второй пакет мер находится на стадии общественного обсуждения. После нее в него еще могут быть внесены уточнения и дополнения, поэтому говорить о ряде подробностей пока преждевременно, подчеркнул собеседник.