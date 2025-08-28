Что изменится для разработчиков софта в связи с новыми требованиями Google

Что изменится для разработчиков софта в связи с новыми требованиями GoogleНовые требования по сертификации создадут сложности для разработчиков приложений для RuStore
Google запретит установку на Android сторонних приложений от несертифицированных разработчиков по всему миру с 2027 г., говорится в заявлении вице-президента американской компании Сюзанны Фрей. Новые требования коснутся разработчиков, которые загружают свои приложения в сторонние магазины, такие как, например, отечественный RuStore, или дают возможность установки APK-файлов (архивный файл, который можно установить на Android-устройство в обход магазина приложений).
Для соблюдения новых требований Google планирует создать новую консоль Android, предназначенную специально для разработчиков, которые распространяют свои продукты только за пределами Google Play, говорится в сообщении. «Мы будем подтверждать разработчика, а не проверять содержание приложения или его источник. <...> Разработчики будут иметь одинаковую свободу распространять свои приложения напрямую среди пользователей через стороннюю загрузку или использовать любой магазин приложений, который они предпочитают», – подчеркнула Фрей.