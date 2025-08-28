Рынок ноутбуков в России падает почти на 20%Аналитики полагают, что это связано с высокой ставкой ЦБ и охлаждением рынка после бума 2024 года
Продажи ноутбуков в корпоративном (b2b) и розничном (b2c) сегментах заметно сократились в первом полугодии 2025 г. по сравнению с тем же периодом 2024 г. В совокупности рынок ноутбуков в России демонстрирует падение на 15% в штуках и на 19% в деньгах, следует из статистики «Марвел-дистрибуции». Всего продажи ноутбуков за первое полугодие 2025 г. составили около 1,7 млн штук на 99 млрд руб., в тот же период прошлого года – 2 млн штук на 122,2 млрд руб.
Продажи корпоративных ноутбуков в январе – июне 2025 г. составили 570 000 шт. на 33 млрд руб. Это на 5% меньше в штуках, но на 14,6% больше в деньгах по сравнению с первым полугодием 2024 г., отметил представитель «Марвел-дистрибуции». В рознице продажи ноутбуков за первое полугодие 2025 г. сократились на 21,4% в штуках и на 19,8% в деньгах и составили 1,1 млн шт. и 66 млрд руб.