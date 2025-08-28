Рынок ноутбуков в России падает почти на 20%

Продажи ноутбуков в корпоративном (b2b) и розничном (b2c) сегментах заметно сократились в первом полугодии 2025 г. по сравнению с тем же периодом 2024 г. В совокупности рынок ноутбуков в России демонстрирует падение на 15% в штуках и на 19% в деньгах, следует из статистики «Марвел-дистрибуции». Всего продажи ноутбуков за первое полугодие 2025 г. составили около 1,7 млн штук на 99 млрд руб., в тот же период прошлого года – 2 млн штук на 122,2 млрд руб.