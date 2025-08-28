Госзаказ на дроны продлят еще на два года

Госзаказ на дроны продлят еще на два годаНо пока не ясны ни плановые суммы, ни предмет госзакупок
Государственный гражданский заказ (ГГЗ) на дроны продлят на 2026–2027 гг. Об этом сообщил начальник отдела нормативного регулирования и финансово-экономического обеспечения управления беспилотных систем Минпромторга Андрей Ушаков на форуме «Дрон Экспо 2025» в Казани.
«Хотим продлить и проводим мероприятия по продлению этого инструмента (ГГЗ на беспилотники. – «Ведомости») на 2026–2027 гг.», – сказал Ушаков. По его словам, бюджет на будущие годы пока находится в проработке, но Минпромторг рассчитывает, что «его уровень будет не ниже чем в этом году». Объем финансирования ГГЗ на беспилотные авиасистемы (БАС) на ближайшие два года будет понятен осенью, когда в Госдуму внесут проект бюджета на будущие периоды, добавил чиновник.
