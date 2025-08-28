Госзаказ на дроны продлят еще на два года

«Хотим продлить и проводим мероприятия по продлению этого инструмента (ГГЗ на беспилотники. – «Ведомости») на 2026–2027 гг.», – сказал Ушаков. По его словам, бюджет на будущие годы пока находится в проработке, но Минпромторг рассчитывает, что «его уровень будет не ниже чем в этом году». Объем финансирования ГГЗ на беспилотные авиасистемы (БАС) на ближайшие два года будет понятен осенью, когда в Госдуму внесут проект бюджета на будущие периоды, добавил чиновник.