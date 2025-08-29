Производитель беспилотных вертолетов оценил стоимость доставки грузов дронами

«При двух беспилотных воздушных судах (БВС), управляемых тремя людьми, с налетом 120 часов на два вертолета в месяц мы можем прийти к стоимости доставки в одну сторону в районе 3,8 руб. за 1 кг/км без использования субсидии (на компенсацию части стоимости летного часа беспилотных авиационных систем (БАС) мера действует с марта 2025 г. – «Ведомости»). С использованием субсидии эта стоимость, по нашим расчетам, составит 2,2 руб. за 1 кг/км. Мы сейчас пришли к тем показателям, которые могут использоваться на рынке для доставки с помощью беспилотных вертолетов», – заявил Сиваев.