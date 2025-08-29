Газета
Главная / Технологии /

Производитель беспилотных вертолетов оценил стоимость доставки грузов дронами

Она снижается, но пока уступает по экономике другим видам транспорта
Анна Устинова
Светлана Афонина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Стоимость доставки 1 кг груза беспилотным вертолетом составит 3,8 руб. за 1 км, сообщил заместитель директора научно-производственного комплекса беспилотных авиационных и морских систем АО «НПП «Радар ммс» Евгений Сиваев на форуме «Дрон экспо 2025» в Казани.

«При двух беспилотных воздушных судах (БВС), управляемых тремя людьми, с налетом 120 часов на два вертолета в месяц мы можем прийти к стоимости доставки в одну сторону в районе 3,8 руб. за 1 кг/км без использования субсидии (на компенсацию части стоимости летного часа беспилотных авиационных систем (БАС) мера действует с марта 2025 г. – «Ведомости»). С использованием субсидии эта стоимость, по нашим расчетам, составит 2,2 руб. за 1 кг/км. Мы сейчас пришли к тем показателям, которые могут использоваться на рынке для доставки с помощью беспилотных вертолетов», – заявил Сиваев.

