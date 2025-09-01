Минпромторг может ввести кэшбэк на отечественные беспилотники

Минпромторг прорабатывает введение кэшбэка для производителей и покупателей отечественных беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщил начальник отдела нормативного регулирования и финансово-экономического обеспечения управления беспилотных систем Минпромторга Андрей Ушаков на форуме «Дрон Экспо 2025» в Казани. С конца 2024 г. Минпромторг ведет единый реестр производителей дронов и комплектующих для них.