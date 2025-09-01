Более половины IT-подрядчиков крупного бизнеса могут стать лазейкой для хакеров

Больше половины российских компаний, которые выступают IT-подрядчиками крупного российского бизнеса, имеют низкий уровень кибербезопасности: у 55% как минимум один из портов для доступа в систему из интернета (вход в систему, которым должны пользоваться, например, разработчики подрядчика) оказался не защищен, что позволяет скомпрометировать и украсть данные или же проникнуть в инфраструктуру. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информбезопасности (ИБ) CICADA8.