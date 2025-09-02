Обязательная маркировка звонков может стоить бизнесу до 0,3 руб. за звонок

Обязательная маркировка звонков может стоить бизнесу до 0,3 руб. за звонокДля небольших, но часто звонящих компаний это может стать серьезной статьей расходов
С 1 сентября 2025 г. вступило в силу требование к операторам связи об обязательной маркировке звонков от компаний. Требование было внесено в закон «О связи», его инициатором выступило Минцифры еще в феврале 2025 г. Норма вошла в первый антифрод-пакет из 30 мер по противодействию мошенничеству, который был принят в апреле 2025 г. По мнению авторов нормы, важность такого регулирования обусловлена большим количеством нежелательных звонков.
