Обязательная маркировка звонков может стоить бизнесу до 0,3 руб. за звонок

С 1 сентября 2025 г. вступило в силу требование к операторам связи об обязательной маркировке звонков от компаний. Требование было внесено в закон «О связи», его инициатором выступило Минцифры еще в феврале 2025 г. Норма вошла в первый антифрод-пакет из 30 мер по противодействию мошенничеству, который был принят в апреле 2025 г. По мнению авторов нормы, важность такого регулирования обусловлена большим количеством нежелательных звонков.