Бизнес стал активнее нанимать специалистов по робототехнике

Бизнес стал активнее нанимать специалистов по робототехникеЭксперты отмечают, что достигнуть национальных целей по роботизации без решения проблемы дефицита кадров будет невозможно
За первое полугодие 2025 г. российские компании в сфере робототехники разместили 5300 вакансий. Отрасль начинает более активно привлекать кадры: за весь 2024 год было опубликовано 9000 вакансий, а за весь 2023-й – 6900. Такими данными с «Ведомостями» поделилась директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Наибольший прирост за год наблюдается в вакансиях, связанных с разработкой программного обеспечения (ПО) в сфере робототехники, отметила Игнатова: их количество выросло на 72% год к году. Но самыми востребованными специалистами оказались преподаватели по робототехнике, их доля от всех предложений в первом полугодии 2025 г. составила 22%, говорит она. Также робототехнические компании искали сотрудников в сфере «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника» (17% вакансий), IТ-сфере (12%) и в промышленности (7%), добавила Игнатова.