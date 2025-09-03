Бизнес стал активнее нанимать специалистов по робототехнике

Наибольший прирост за год наблюдается в вакансиях, связанных с разработкой программного обеспечения (ПО) в сфере робототехники, отметила Игнатова: их количество выросло на 72% год к году. Но самыми востребованными специалистами оказались преподаватели по робототехнике, их доля от всех предложений в первом полугодии 2025 г. составила 22%, говорит она. Также робототехнические компании искали сотрудников в сфере «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника» (17% вакансий), IТ-сфере (12%) и в промышленности (7%), добавила Игнатова.