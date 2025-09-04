Газета
Технологии

Малый и средний бизнес может удвоить спрос на ИБ-сервисы к 2030 году

Злоумышленники могут атаковать крупный бизнес через небольшие компании-подрядчики, напоминают эксперты
Мария Арялина
Freepik
Freepik

Объем потребления сервисов информбезопасности (ИБ) в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) в России к 2030 г. может вырасти более чем в 2 раза – с текущих 15 млрд руб. в год до 35–37 млрд руб. К такому прогнозу склоняются специалисты ГК «Солар».

Компании в сегменте МСП с годовой выручкой до 15 млн руб. готовы тратить на ИБ в среднем около 5000 руб. в месяц, следует из опроса, проведенного ГК «Солар» среди субъектов МСП. Организации с выручкой от 15 млн до 100 млн руб. могут потратить на ИБ порядка 25 000 руб. в месяц, а с выручкой свыше 100 млн руб. в год – около 200 000 руб. ежемесячно. При этом больше половины (56%) опрошенных ГК «Солар» представителей МСП не готовы инвестировать в индивидуальные продукты в области ИБ ввиду их высокой стоимости и предпочли бы готовые сервисы по подписке.

