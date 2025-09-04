Космос без границ: в поисках глобального партнерства

Лидерами по государственным расходам на космическую деятельность остаются США (до $80 млрд), кратно опережая других участников. Доминирование в космосе открывает дополнительные возможности для военного и политического доминирования на Земле. Глобальные военные расходы на космические программы в 2024 г. достигли $73 млрд и, по прогнозам, превысят $113 млрд к 2034 г. Из более чем 12 000 действующих спутников 563 являются военными, причем половина из них принадлежит США. В новом десятилетии ожидается запуск 3470 военных спутников – в 6 раз больше, чем в предыдущие 10 лет.