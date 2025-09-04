Космос без границ: в поисках глобального партнерстваОсновные тезисы доклада «Ведомостей» к Восточному экономическому форуму
Космос XXI в. перестает быть пространством научного поиска, превращаясь в арену жесткой технологической, экономической и военно-политической конкуренции. Об этом свидетельствует доклад «Космос без границ: в поисках глобального партнерства», подготовленный Фондом «Росконгресс», «Ведомостями» и Институтом изучения мировых рынков.
Новые масштабы космической деятельности и перспективы окупаемости проектов
Происходит резкое ускорение темпов освоения околоземного пространства и еще быстрее происходит концентрация активности в двух лидирующих странах – США (почти 60% запусков с начала 2025 г.) и Китае (более 25%).
Основа современной космической экономики – передача данных и другие виды телекоммуникации, поэтому основная борьба разворачивается за освоение орбиты и сервисы. К 2040 г. Starlink планирует расширить группировку до 40 000 спутников. Американские Amazon Kuiper и OneWeb, китайский Guowang планируют создать группировки, превышающие 10 000 космических аппаратов. Если эти планы реализуются, на низких околоземных орбитах не останется места, учитывая необходимость маневренного пространства и наличие космического мусора.
Милитаризация космического пространства и риски эскалации
Недостаточное регулирование создает риски для безопасности, устойчивого развития и справедливого доступа к космическим ресурсам. Отсутствие единых правил приводит к эскалации напряженности и риску военных инцидентов на орбите. Размывание границ между гражданскими и военными технологиями означает, что технологии двойного назначения используются для военных целей без прозрачности и контроля.
Лидерами по государственным расходам на космическую деятельность остаются США (до $80 млрд), кратно опережая других участников. Доминирование в космосе открывает дополнительные возможности для военного и политического доминирования на Земле. Глобальные военные расходы на космические программы в 2024 г. достигли $73 млрд и, по прогнозам, превысят $113 млрд к 2034 г. Из более чем 12 000 действующих спутников 563 являются военными, причем половина из них принадлежит США. В новом десятилетии ожидается запуск 3470 военных спутников – в 6 раз больше, чем в предыдущие 10 лет.
Ситуация с космическим мусором и новые экологические угрозы
По данным Европейского космического агентства на июль 2025 г., с начала космической эры в 1957 г. произведено около 6990 запусков ракет, на околоземную орбиту выведено около 22 740 спутников. На середину 2025 г. на орбите находится около 15 050 объектов, из которых лишь 12 300 – функционирующих, а прочие представляют из себя космический мусор, создающий проблему для эффективного функционирования будущих спутниковых созвездий. Кроме того, массовый сход с орбиты спутников приводит к выбросу в атмосферу оксида алюминия – вещества, разрушающего озоновый слой.
Институциональный вакуум и национализация космического права
Международное регулирование не успевает за технологическим развитием. Последнее всеобъемлющее соглашение под эгидой ООН (Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах) было открыто для подписания в 1979 г., но его ратифицировали лишь 17 государств, и среди них нет ни одной ведущей космической державы.
В условиях правового вакуума страны переходят к односторонним действиям. США приняли закон, разрешающий частным компаниям добывать и присваивать ресурсы астероидов. Аналогичные нормы разрабатываются и в других странах. Это ведет к фрагментации правового поля и создает угрозу того, что космос станет сферой действия права сильного.
Технологические возможности и научное лидерство России
Россия, обладающая богатейшим опытом и мощнейшим технологическим потенциалом в сфере освоения внеземного пространства, является последовательным сторонником формирования глобальных альянсов и универсальных норм.
Ключевыми векторами совместной работы должны стать реализация масштабных научных миссий по изучению ближнего и дальнего космоса; кооперация в рамках программ освоения Луны и создания обитаемой станции на ее поверхности; интеграция спутниковых навигационных систем и создание глобальной координационной системы поиска и спасания; выработка единых механизмов мониторинга и ликвидации космического мусора, а также парирования космических угроз извне; разработка универсальных правовых норм для регулирования орбитальной деятельности, предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности; наконец, широкое сотрудничество в подготовке квалифицированных кадров и создании совместной образовательной инфраструктуры.
Российская модель сочетает развитие технологий и сохранение суверенитета стран-партнеров и создает альтернативу доминированию западных космических корпораций в освоении околоземного пространства.
Новая архитектура международного сотрудничества в космосе
Россия активно продвигает альтернативную архитектуру международного космического регулирования, основанную на совместном освоении космоса. Базовые положения и принципы:
Запрет размещения в космосе объектов, несущих оружие любого рода, а также девепонизация гражданских объектов, способных выполнять задачи двойного назначения.
Противодействие монополизации и создание общей платформы для управления космической деятельностью как на орбите Земли, так и на космических телах.
Строгие требования к предоставлению отчетности и пересмотр правил эквивалентной плотности потока мощности электромагнитного излучения для защиты геостационарных спутников от помех.
Интеграция и активный обмен данными национальных систем мониторинга космического пространства.
Обязательство частных космических компаний передавать полную информацию о запускаемых космических аппаратах в национальные системы управления и мониторинга космического пространства.
Введение ответственности за создание космического мусора и выработка общих экологических требований к космическим аппаратам.
Сегодня международное сообщество стоит перед выбором: либо выработать новые принципы, либо позволить ему превратиться в арену неограниченной конкуренции с непредсказуемыми последствиями для всего человечества. Только объединение ресурсов, компетенций и политической воли всех стран позволит человечеству осуществить новую революцию в освоении космоса.