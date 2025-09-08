Нормы о платных снимках из космоса так и не заработали

Закон о платных снимках дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), принятый в апреле 2024 г., пока не заработал. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия»), в прошлом первый заместитель генерального директора Объединенной ракетно-космической корпорации Денис Кравченко на сессии в рамках ВЭФа. По его словам, на этот год не было заложено средств на оплату соответствующих услуг в бюджете. Согласно закону, который начал действовать с 1 января, органы власти должны покупать, а не бесплатно получать данные ДЗЗ.