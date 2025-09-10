Газета
Объем госзакупок компьютерной техники упал в первом полугодии на 27%

Эксперты полагают, что это связано с высокой ключевой ставкой и перераспределением госбюджетов
Ника Сизова
Ведомости
Ведомости

Госзакупки компьютерной техники сокращаются как в штуках, так и в денежном объеме. Если в первом полугодии 2024 г. число закупок составило 11 700, а общий объем достиг 37,4 млрд руб., то в 2025 г. количество закупок снизилось на 16% до 9800, в деньгах за первое полугодие 2025 г. госзакупки электроники составили 27,3 млрд руб., что на 27% меньше. При этом сокращаются закупки как иностранных брендов, так и отечественной электроники. Такие данные «Ведомостям» предоставил представитель поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

Речь идет о закупках по № 44-ФЗ, регулирующему закупки государственных и муниципальных органов власти, и по № 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием). В сегмент компьютерной техники вошли персональные компьютеры (ПК), микрокомпьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки и другая подобная вычислительная техника, включая автоматизированные рабочие места (АРМ), уточнил представитель «Тендерплана».

