Объем госзакупок компьютерной техники упал в первом полугодии на 27%

Госзакупки компьютерной техники сокращаются как в штуках, так и в денежном объеме. Если в первом полугодии 2024 г. число закупок составило 11 700, а общий объем достиг 37,4 млрд руб., то в 2025 г. количество закупок снизилось на 16% до 9800, в деньгах за первое полугодие 2025 г. госзакупки электроники составили 27,3 млрд руб., что на 27% меньше. При этом сокращаются закупки как иностранных брендов, так и отечественной электроники. Такие данные «Ведомостям» предоставил представитель поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».