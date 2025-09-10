Количество стартапов по кибербезопасности к концу 2025 года может вырасти на 11%

«Сейчас мы наблюдаем примерно за 20 командами, которые пока не имеют статуса стартапа, так как они не образовали юрлицо, – рассказал Хереш. – И есть случаи, когда такие команды не доживали до этого момента. Например, мы знаем команду из семи студентов, окончивших вуз, которые что-то придумали, даже создали MVP (minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт), но продаж пока нет, и поэтому они ничего не оформляют. Мы замерли, не дышим, ждем и помогаем подать документы на регистрацию юрлица или ООО».