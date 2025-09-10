Количество стартапов по кибербезопасности к концу 2025 года может вырасти на 11%Но на фоне роста внешних угроз инвестиции в этот сегмент могут ускориться
К концу 2025 г. в России может появиться еще около 20 новых стартапов в области информационной безопасности (ИБ). Таким образом, совокупное количество кибербез-стартапов на отечественном рынке может составить 222, но итоговая цифра будет зависеть от успешных регистраций юрлиц. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по управлению активами и M&A разработчика решений в сфере ИБ ГК «Солар» (входит в «Ростелеком») Игорь Хереш.
«Сейчас мы наблюдаем примерно за 20 командами, которые пока не имеют статуса стартапа, так как они не образовали юрлицо, – рассказал Хереш. – И есть случаи, когда такие команды не доживали до этого момента. Например, мы знаем команду из семи студентов, окончивших вуз, которые что-то придумали, даже создали MVP (minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт), но продаж пока нет, и поэтому они ничего не оформляют. Мы замерли, не дышим, ждем и помогаем подать документы на регистрацию юрлица или ООО».