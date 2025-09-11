«Группа Астра» потратит 1 млрд рублей на серверы для облачной платформы

«Группа Астра» потратит 1 млрд рублей на серверы для облачной платформыНо на технику на базе собственного процессора «Байкал» компания пока выделит только 5% от этой суммы
IT-компания «Группа Астра» планирует инвестировать в развитие облачной платформы Astra Cloud 1 млрд руб. до конца 2025 г. Деньги пойдут на закупку новых серверов, рассказали «Ведомостям» заместитель генерального директора Astra Cloud Константин Анисимов и коммерческий директор «Байкал электроникс» Артем Огурцов. Но на серверы на отечественных процессорах компания из этой суммы потратит только 50 млн руб. Собеседники уточнили, что это серверы вендора «Элпитех» на процессорах Baikal-S, разработкой которых занимается входящая в компанию «Группа Астра» «Байкал электроникс».
Не зная конфигурации конкретного сервера на процессоре Baikal-S, можно только примерно оценить его стоимость – это около 1,5 млн руб., говорит независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. Таким образом, за 50 млн руб. можно приобрести около 30 шт. Соответственно, речь идет в какой-то степени о символической закупке в несколько десятков серверов – это несколько стоек в центре обработки данных (ЦОД), добавляет Бойко.