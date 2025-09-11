Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Группа Астра» потратит 1 млрд рублей на серверы для облачной платформы

Но на технику на базе собственного процессора «Байкал» компания пока выделит только 5% от этой суммы
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

IT-компания «Группа Астра» планирует инвестировать в развитие облачной платформы Astra Cloud 1 млрд руб. до конца 2025 г. Деньги пойдут на закупку новых серверов, рассказали «Ведомостям» заместитель генерального директора Astra Cloud Константин Анисимов и коммерческий директор «Байкал электроникс» Артем Огурцов. Но на серверы на отечественных процессорах компания из этой суммы потратит только 50 млн руб. Собеседники уточнили, что это серверы вендора «Элпитех» на процессорах Baikal-S, разработкой которых занимается входящая в компанию «Группа Астра» «Байкал электроникс».

Не зная конфигурации конкретного сервера на процессоре Baikal-S, можно только примерно оценить его стоимость – это около 1,5 млн руб., говорит независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. Таким образом, за 50 млн руб. можно приобрести около 30 шт. Соответственно, речь идет в какой-то степени о символической закупке в несколько десятков серверов – это несколько стоек в центре обработки данных (ЦОД), добавляет Бойко.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь