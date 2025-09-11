«Группа Астра» потратит 1 млрд рублей на серверы для облачной платформы

Не зная конфигурации конкретного сервера на процессоре Baikal-S, можно только примерно оценить его стоимость – это около 1,5 млн руб., говорит независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. Таким образом, за 50 млн руб. можно приобрести около 30 шт. Соответственно, речь идет в какой-то степени о символической закупке в несколько десятков серверов – это несколько стоек в центре обработки данных (ЦОД), добавляет Бойко.