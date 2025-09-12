Большинство компаний не готовы нанимать всех IT-специалистов в штат
Только треть российских компаний могут обеспечивать IТ-поддержку собственными силами. А 71% частично или полностью используют внешние ресурсы – подрядчиков или аутсорсинг – из-за дефицита специалистов. Речь идет как о разработчиках собственных решений, так и о тех, кто продолжает работать с уже готовыми решениями внутри компаний – заказчиков IT-услуг. Такие данные следуют из исследования «Инфосистем джет» на основе опроса 120 компаний – потребителей IT-решений из банковского сектора, IТ-индустрии, промышленности и др., с которым ознакомились «Ведомости».
Представитель «Инфосистем джет» также уточнил, что в опросе участвовали малые, средние и крупные компании. Их распределяли не по выручке, а по числу сотрудников: до 500 сотрудников – малая компания, от 500 до 2000 – средняя, от 2000 человек – крупная.